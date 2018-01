Ein Jahrhundert-Hochwasser droht der Altmühlregion wohl nicht, doch die vom Regen angeschwollenen Fluten ihres namensgebenden Flusses haben in den vergangenen Tagen weitläufig Auen, Felder, Straßen und vereinzelt Gebäude unter Wasser gesetzt.

Neue Plätze in der Innenstadt, Senefelder-Schule und Gesundheitseinrichtungen: An diesen Orten wurde 2017 in Treuchtlingen gebuddelt.