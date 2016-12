Mit Telefontrick Treuchtlinger Senioren abgezockt

TREUCHTLINGEN - Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Verbrecher in den vergangenen Tagen in Treuchtlingen und Umgebung versucht, bei älteren Menschen Geld zu ergaunern. In mindestens einem Fall gelang dies. Besonders perfide: Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und fingieren sogar die Telefonnummer der örtlichen Polizei. Diese warnt und gab bei einer Veranstaltung der "Projektgruppe Bürgerhaus" Tipps, wie sich Senioren schützen können.

Angst vor Verbrechen lässt sich am Telefon leicht schüren und anschließend nutzen, um tatsächlich an das Geld argloser Menschen zu kommen. Foto: Symbolbild: Jochen Zick, action press



Bei einer älteren Frau in Markt Berolzheim klingelte vergangene Woche das Telefon. Abends um 22.30 Uhr – schon ungewöhnlich. Trotzdem nahm die Seniorin ab. Denn im Display war die Nummer der Treuchtlinger Polizei zu sehen. Es meldete sich ein Mann, der behauptete, Polizeibeamter zu sein. Bei einer Festnahme sei eine Liste mit den Namen zahlreicher älterer Mitbürger aus der Region aufgetaucht, die möglicherweise von Einbrechern stamme. Die Polizei rufe die Senioren deshalb nun an, um zu überprüfen, ob und wann diese allein zu Hause sind und ob sie Wertsachen bei sich hätten. Alles natürlich zum Schutz der Betroffenen.

Tatsächlich sind es die potenziellen Einbrecher selbst, die da am anderen Ende der Leitung sitzen. Sie schüren Angst und kundschaften auf diese Weise lukrative Ziele für ihre Taten aus. Manchmal gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, die Polizei wolle nun die Wertgegenstände der vermeintlich gefährdeten Bürger „in Sicherheit bringen“.

So geschehen erst vor wenigen Tagen in Aschaffenburg. Eine Seniorin fiel darauf herein und packte Schmuck und Münzen im Wert von rund 40.000 Euro in einen Karton, den ihr der falsche Beamte dann an der Haustür entriss. Nicht selten spielen die Täter dabei auch mit den derzeit verstärkt kursierenden Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen und Migranten.

Der Treuchtlinger Polizei liegt aktuell ebenfalls ein solcher Fall vor. Anders als in Berolzheim, wo aufmerksame Verwandte eingriffen und das Gespräch beendeten, schöpfte die Seniorin keinen Verdacht. Auf die Behauptung hin, bei der Sparkasse gebe es einen „Maulwurf“, der an das Ersparte der alten Dame wolle, händigte diese dem vermeintlichen Ordnungshüter mehrere Tausend Euro in bar aus. Der Trickbetrüger hatte ihr weisgemacht, die Polizei wolle die Scheine markieren, um den „Maulwurf“ zu enttarnen. Ein dritter Fall dieser Art hat sich nach Informationen unserer Zeitung kürzlich in Dietfurt ereignet. Hier sind jedoch keine Einzelheiten bekannt.

Die Polizei warnt schon seit längerem vor dieser Masche. „Call-ID-Spoofing“ nennt sich die Technik, mit der die Verbrecher die im Display angezeigten Telefonnummern fälschen. Dazu ein vertrauenswürdiges Auftreten und eine Geschichte, die die ohnehin durch die Nachrichten, Krimis oder Sendungen wie „Aktenzeichen XY“ geweckte Angst verstärkt – und schon lassen sich vor allem ältere, allein lebende Menschen überrumpeln.

Doch was tun? „Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, fragen sie bei der örtlichen Polizei nach, ob es diesen Einsatz gibt“, rät das Polizeipräsidium Mittelfranken. „Ein Polizeibeamter wird niemals am Telefon ihre Wertgegenstände erfragen, geschweige denn sie auffordern, ihm diese auszuhändigen.“ Zudem sollten gerade Alleinlebende Fremden nie die Tür ohne vorgelegte Sperre öffnen und Amtsträger stets nach dem Dienstausweis fragen. Selbst bei vermeintlichen Notfällen solle man sich nicht drängen lassen und lieber einmal zu oft bei der Polizei nachhaken.

Schwupp, schon ist die Handtasche weg: Im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus gab Wilfried Kunze Sicherheits-Tipps. Foto: Patrick Shaw



Einen ganzen Nachmittag widmete diese Woche auch die Treuchtlinger „Projektgruppe Bürgerhaus“ dem Thema „Zivilcourage und Sicherheit im Alltag“. Wilfried Kunze von der Polizeiprävention Zeughaus Nürnberg gab den rund 30 Teilnehmern dabei zahlreiche Tipps, etwa Verhalten an der Haustür, zur Sicherung der Wohnung gegen Einbruch, zum sicheren Tragen einer Handtasche oder zum selbstbewussten Auftreten gegenüber potenziellen Angreifern.

Auch falsche Gerüchte und Verhaltensweisen deckte der Polizeiberater auf, wie zum Beispiel, dass man den Personalausweis stets bei sich führen müsse (ein beliebtes Diebstahlobjekt), dass Einbrecher meist nachts kämen (weniger als ein Prozent) oder dass es gut sei, die Handtasche absolut festzuhalten (die Verletzungsgefahr ist größer als der materielle Verlust). In fast allen Gefahrensituationen sei es das Wichtigste, sich laut bemerkbar zu machen und „Öffentlichkeit zu schaffen“.

Zahlreiche weitere Tipps der Polizei gibt es in der Broschüre „Sicher Leben“, die bei allen Kriminalpolizeiinspektionen sowie im Internet unter www.polizei-beratung.de erhältlich ist.

