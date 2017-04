Mitfahrerin verletzt und Leitungen durchtrennt

Auffahrunfall an der B2 bei Treuchtlingen - Polizei sucht Lkw-Saboteur - vor 2 Stunden

TREUCHTLINGEN/URSHEIM - Bei einem Auffahrunfall wurde am Montagmittag nahe Treuchtlingen eine Frau leicht verletzt. In Ursheim sucht die Polizei außerdem einen Unbekannten, der die Kraftstoff- und Elektroleitungen eines Lastwagens durchtrennt hat.

Eine 53-jährige Frau ist am Montag bei einem Unfall an der Treuchtlinger „Heusteigenkreuzung“ verletzt worden. Ein 60-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ulm wollte dort gegen 13.30 Uhr von der Staatsstraße 2230 aus Richtung Treuchtlingen kommend nach rechts in die B 2 einbiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt halten, was ein dahinter fahrender 59-jähriger Fahrzeugführer aus dem Donau-Ries zu spät bemerkte und auffuhr. Die auf der Rückbank des Ulmer Autos sitzende Mitfahrerin des 60-Jährigen erlitt bei der Kollision leichte Blessuren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro.

Unbekannte sabotieren Sattelzug

Während des vergangenen Osterwochenendes in der Zeit zwischen Donnerstag und dem frühen Dienstagmorgen hat ein Unbekannter in Ursheim den Kraftstoffschlauch und mehrere Elektroleitungen eines Sattelzugs durchtrennt. Der Lastwagen stand zur Tatzeit in einem Hof in der Kirchenstraße. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Zugmaschine ist vorerst nicht mehr fahrbereit. Die Treuchtlinger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu der Tat (Telefon 09142/96440).

pm