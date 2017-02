Mobiles Seniorenkino in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Auf ein erfolgreiches Jahr blicken die Initiatoren des Mobilen Seniorenkinos (MSK) der Treuchtlinger „Projektgruppe Bürgerhaus“ zurück. Das soll heuer so weitergehen.

Eine Filmlänge Urlaub. © Archiv TK



Mit ihrem Angebot wollen Thomas Latteier und Jürgen Porsch „an die schönen Erinnerungen vom guten, alten Unterhaltungskino anknüpfen“. Vor drei Jahren hatten sie die Idee und setzten sie 2015 mit Unterstützung des Lions Clubs Altmühltal, der Sparda-Bank und des Bestattungsinstitus Humanitas um.

Mit alten und auch neuen Filmen in geselliger Runde und vertrauter Umgebung wollen die zertifizierten Seniorenberater kranken, behinderten oder nicht mehr so mobilen älteren Menschen ein Stück Vergangenheit und aktuelle Unterhaltung in die Senioren- und Pflegeheime, Palliativ- und Demenzeinrichtungen mitbringen. Gemeinsam zu lachen, zu weinen und mitzufiebern sei eine besondere „Medizin“.

Auch an Vereine, Kirchen und Kommunen im gesamten Landkreis wendet sich das Angebot, das sich nicht als Konkurrenz, sondern als gemeinnützige Ergänzung zu gewerblichen Kinos versteht. Letztere könnten die angesprochenen Senioren ohnehin nicht mehr besuchen.

Für den Filmverleih sind die Macher des MSK eine Kooperation mit den Landesmediendiensten und der Evangelischen Medienzentrale eingegangen. Angefordert werden kann das Seniorenkino von der jeweiligen Einrichtungsleitung. Die Technik und den aus rund 6500 Medien ausgewählten Wunschfilm bringen Porsch und Latteier mit. Im Anschluss ist auch Gelegenheit zum Gespräch über das Gesehene.

Spielzeit ist meist nachmittags im mehrwöchigen Rhythmus, außer im Hochsommer. Das MSK kommt kostenlos, Spenden sind aber willkommen. Ansprechpartner ist Thomas Latteier, Telefon 09142/202992.

