Mountainbiker im Altmühltal: Wem gehören die Wege?

TREUCHTLINGEN - Mensch oder Natur, Wanderer oder Biker, Einheimische oder Besucher? Wem "gehören" die Wälder und Wege im Naturpark Altmühltal? Und wohin steuert die stetig wachsende Mountainbike-Szene im Spannungsfeld zwischen Naturgenuss und Massenphänomen, Besuchermagnet und Störfaktor? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Robert Rieger, Inhaber des Pappenheimer Outdoorsport-Veranstalters "Heimatrausch", beim fünften Kongress für Outdoor und Adventure der Treuchtlinger Hochschule für angewandtes Management (HAM).

Alles Kopfsache: Sich die steilsten Trails hinabzustürzen, erfordert Mut sowie Gespür für Körper, Rad und Untergrund. Angeleitet von Andreas Rieger (rechts), testeten die Biker die Strecke erst einmal zu Fuß. © Patrick Shaw



Informativ sind Riegers Betrachtungen über die Mountainbike­szene in Altmühlfranken allemal, provokant aber auch seine Schlüsse. "Im Naturpark Altmühltal gibt es keine klassische Wanderwegkultur wie in den Alpen", setzt er gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen. Die Pfade in der Altmühlregion seien erst in jüngster Zeit zu "Premiumwegen" erklärt worden, als dort schon seit Jahren Mountainbiker unterwegs waren. Insofern sieht Rieger hier – wenn auch nur zwischen den Zeilen – das ältere Recht bei den Radlern.

Dabei gibt es im Naturpark nach wie vor keinen einzigen offiziellen Mountainbike-Parcours. Die von den heimischen Fahrern genutzten Strecken seien durchweg illegal oder zweckentfremdet und nur geduldet, nichtsdestotrotz aber „nicht mehr wegzudenken“. Immerhin gebe es geschätzte 900 lose organisierte Mountainbiker in der Region sowie die drei Vereine RC Germania Weißenburg, UFC Ellingen und Radsport Hügelland in Spalt mit zusammen gut 300 Mitgliedern. Letzterer stellt mit Simon Maurer sogar den amtierenden deutschen Downhill-Vizemeis­ter.

Im Wettkampfbereich hat sich seit 2012 insbesondere das Treuchtlinger Endurorennen etabliert. Zwar sind die Höhenunterschiede in der Altmühlregion und im Fränkischen Seenland mit bis zu 130 Metern nicht allzu groß. Naturlandschaft, Verkehrsanbindung und Szene bergen aber laut dem akademischen Hochschulleiter Prof. Dr. Manuel Sand "großes Potenzial".

Konflikte vorprogrammiert

Wenn jedoch, wie Robert Rieger anschaulich beschreibt, "sonntags 30 Mountainbiker mit schwerem Gerät losziehen, um die Wege im Naturpark unsicher zu machen", sind Konflikte mit Spaziergängern, Jägern und Waldbesitzern vorprogrammiert. Der Sportveranstalter hält sie zwar meist für "gar nicht so wild wie es scheint" und nennt sie lieber "Schnittstellenprobleme". Auch er ist sich aber bewusst, dass „kein Weg daran vorbei führt, die illegalen Strecken nach und nach aufzulösen“.

Diese alten Trails liegen meist tief im Wald, und selbst Vereine wie der UFC verzichten auf ihren Internetseiten "bewusst auf eine nähere Lagebeschreibung", damit die Stecken nicht von fremden Bikern überlaufen werden. Genau hier liegt jedoch der Hase im Pfeffer. Denn das Prinzip, "dass ich meinen Trail für mich behalten kann, wenn ich als Einheimischer die Klappe halte", funktioniert laut Rieger schon lange nicht mehr. Zu groß und zu gut vernetzt ist die Mountainbikeszene mittlerweile. "Und jeder sucht den perfekten Trail."

Beim Fahrtechnik-Training in den Serpentinen oberhalb der Treuchtlinger Burgruine wurde den jungen Kongressteilnehmern schnell warm. © Patrick Shaw



Deshalb plädiert der Heimatrausch-Chef einerseits für eine zentrale Wegeplanung, fordert andererseits aber: „Das freie Biken muss bleiben! So lange es der rechtliche Rahmen zulässt, fahren wir frei auf allen Wegen.“ Das Problem der Mountainbiker in der Natur sei ganz ähnlich dem der Skateboarder in den Städten: "Da wurde auch geglaubt, wenn man ein paar Plätze baut, fährt niemand mehr auf der Straße." Skater und Biker ließen sich das aber nicht verbieten.

Auf der Suche nach einem guten Verhältnis

Die Quintessenz daraus ist freilich, wie ein Teilnehmer des Treuchtlinger Kongresses treffend bemerkte: Die heimischen Radler wollen offizielle Trails für zugereiste Biker, damit sie selbst weiter unbehelligt auf den "guten" Wegen fahren können. Und tatsächlich tut sich sogar etwas in dieser Richtung. Ein Leader-Antrag für ein Mountainbike-Wegenetz ist bereits gestellt, und der Naturpark Altmühltal beschäftigt sich Rieger zufolge intensiv mit der Frage, "wie man das Thema Mountainbike gesund angeht".

Einen interessanten Überblick gibt nicht zuletzt die im Rahmen des Kongresses vorgestellte Masterarbeit von Maximilian Geith über die Notwendigkeit eines einheitlichen Mountainbike-Konzepts in Altmühlfranken. Seine Umfrage unter Besuchern, Gastwirten und Entscheidungsträgern ergab drei Grundaussagen.

So entwickle sich das Verhältnis zwischen Mountainbikern und Wanderern einerseits positiv, weil der Outdoorsport zunehmend in der Mitte der Gesellschaft ankomme. Andererseits bestehe dringend Handlungsbedarf, um Konflikte zu entschärfen. Und drittens sei gerade die Bewirtungsbranche dem Radsport gegenüber sehr aufgeschlossen, was sich darin zeige, dass jeder zweite Hotelier und Wirt bereit sei, in diesem Bereich zu investieren.

Für HAM-Campusleiter Wolfgang Feldner zählt am Ende bei aller Sympathie für die Mountainbiker an erster Stelle das gute Miteinander. Am wichtigsten sei es, "dass alle Betroffenen Rücksicht nehmen und miteinander reden".

