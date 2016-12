Mülltonne angezündet

Zudem: Plakatständer beschädigt - Ladendiebe erwischt - Kradfahrer stürzte - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Freitag gegen 4.15 Uhr brannte in der Treuchtlinger Bahnhofstraße eine Mülltonne. Eine Zeugin verständigte die Polizei.





Symbolbild © colourbox



Die Beamten bekämpften das Feuer zunächst mit dem Löscher aus ihrem Streifenwagen, bevor die Feuerwehr den Brand endgültig löschen konnte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Polizei bittet etwaige Zeugen um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Plakatständer beschädigt

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstag zwischen 4 und 4.30 Uhr nachts haben Unbekannte in der Treuchtlinger Ringstraße zwei Plakatständer demoliert, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Laut Zeugen nahmen zwei Männer die Ständer vor einem Fotogeschäft mit und warfen sie mehrmals zu Boden, wodurch sie komplett zerstört wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09142/96440 entgegen.

Ladendiebe erwischt

TREUCHTLINGEN – Zwei Diebe hat ein Ladendetektiv in einem Treuchtlinger Supermarkt ertappt. Der Angestellte beobachtete eine 58-jährige Treuchtlingerin, die Lebensmittel und Gebrauchsartikel im Wert von etwa 14 Euro unter ihre Kleidung steckte und an der Kasse nicht bezahlte, sowie einen 59-Jährigen aus dem Kreis Neu-Ulm, der Unterwäsche und Essen im Wert von neun Euro in seiner Hose aus dem Geschäft schmuggeln wollte. Gegen beide erstattete der Markt Anzeige und sprach ein Hausverbot aus.

Kradfahrer stürzte

TREUCHTLINGEN – Glück hatte ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer, der am Mittwoch gegen 17.20 Uhr in der Nürnberger Straße beinahe von einem Auto angefahren worden wäre. Dessen 19-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Eichstätt hatte den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer an der Einmündung zum Brühl übersehen. Der 18-Jährige konnte den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern, stürzte dabei aber. Er blieb jedoch unverletzt.

pm