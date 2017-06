Musik zu Ehren Telemanns bei Treuchtlinger Matinee

Am kommenden Sonntag, 2. Juli 2017, ist Heike Kohler als Solistin zu Gast - vor 49 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die nächste Matinee am Sonntag, 2. Juli, um 11.30 Uhr in der Treuchtlinger Lambertuskirche ist erneut ganz dem Werk Georg Philipp Telemanns gewidmet.

Altistin Heike Kohler. © privat



Am vergangenen Sonntag war der 250. Todestag des Barock-Komponisten. Aufgeführt werden drei Kantaten in der Besetzung Alt, Violine und Basso Continuo aus Telemanns Kantaten-Jahrgang „Der Harmonische Gottesdienst“. 1725/26 gab Telemann den „Harmonischen Gottesdienst“ heraus – 72 Kantaten für jeden Sonn- und Feiertag des Kirchenjahrs für eine hohe oder mittlere Singstimme und ein Melodieinstrument (Violine, Oboe, Blockflöte oder Querflöte). Man konnte die Sammlung wie eine Zeitschrift bestellen. Schon mehrfach waren Kantaten daraus in den Treuchtlinger Matineen zu hören. Die Werke sind technisch und musikalisch anspruchsvoll und zeugen von Telemanns Einfallsreichtum und Kompositionskunst.

Am kommenden Sonntag ist nun Heike Kohler aus Weißenburg als Solistin zu Gast. Die Altistin musiziert mit dem Nürnberger, aber in Weißenburg aufgewachsenen Geiger Dr. Vlado Simeunovic. Begleitet werden die beiden Musiker von Judith Hertle aus Eichstätt am Violoncello und Matineen-Organisator Horst Bendinger aus Pappenheim am Cembalo. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Anschließend geht die Treuchtlinger Matineenreihe in die Kirchweihpause und wird danach am 23. Juli mit einem Bach-Fest (Bauern-, Kaffee- und Jagd-Kantate) fortgesetzt.Foto: privat

pm