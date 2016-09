Nach der Flut die Welle der Hoffnung

Spenden aus der Region geben Hilfsprojekt neuen Auftrieb - vor 42 Minuten

LIMPIO - In der Flutkatastrophe Paraguays vor einem halben Jahr drohte das Nähprojekt von Sylvia und Norbert Hill buchstäblich unterzugehen. Doch nach einem Spendenaufruf in unserer Zeitung durften der Treuchtlinger und seine aus Donauwörth stammende Gattin neuen Mut schöpfen. Das nötige Geld kam zusammen, und das Projekt kann weitergehen. Das Paar ist nun voller Dankbarkeit.

Margarita Belen Rodriguez vor ihrer „patchworkmäßig zusammengenagelten Bleibe“, die früher mal ihr Haus in Asuncion war. In drei Meter Entfernung versinkt man immer noch im Schlamm. Sie näht im Auftrag von Sylvia Hill (rechts) 15 Bettlaken für andere betroffene Familien und kann sich so dringend benötigtes Geld verdienen. Foto: privat



„Wir freuen uns sehr, dass wir die Spenden für die Flutopfer sinnvoll einsetzen können“, heißt es in einer E-Mail, „bis jetzt kamen 725 Euro an Spenden zusammen.“ Davon konnte Sylvia Hill mit ihren fleißigen Näherinnen für über 300 Personen hochwertige und farbenfrohe Bettlaken nähen. „Wir haben noch Stoff, und die Frauen nähen weiter,“ so die gebürtige Donauwörtherin. „Die Frauen sind sehr dankbar für die Hilfe, und einige entdecken neu, wie sinnvoll eine Nähmaschine ist.“

Das wiederum ist ganz im ureigens­ten Sinn des Projekts, das die Hills ins Leben riefen, nachdem sie vor zehn Jahren nach Paraguay ausgewandert waren: Frauen soll ermöglicht werden, durch das Schneidern von Kleidern mit diesen die Familien zu versorgen sowie durch den Verkauf beim Sichern von deren Existenzen mitzuhelfen. So entstanden kleine Unternehmen. Viele Absolventinnen der Nähkurse fanden auch Arbeit in großen Schneidereien oder wurden selbst zu Nählehrerinnen. Und dann kam die Flut, welche die Betroffenen aus ihren Häusern in Sperrholzbehausungen zwang. Es traf auch so manche Kursteilnehmerin, wie beispielsweise Margarita Belen Rodriguez. Die vorübergehende Umsiedlung rief Diebe auf den Plan, die das Haus ausraubten und das Wellblechdach abmontierten. Mittlerweile konnte die Dame auf ihr Grundstück zurückkehren.

Echte Hilfe zur Selbsthilfe: In den Kursen finden sich die vom Hochwasser betroffenen Frauen ein, um den Umgang mit den Nähmaschinen zu lernen und sich Bettlaken selbst zu nähen. © privat



Die Hills haben sie besucht und mit ihr weitere Hilfsmaßnahmen besprochen. Nun näht sie 15 Bettlaken für andere betroffene Familien und kann sich so dringend benötigtes Geld verdienen. Margaritas Dankbarkeit regt zum Nachdenken an: „Ich bin gesund, meinem Kind geht es gut, mein Mann kann arbeiten, was will ich mehr...“. Ein Anliegen hatte sie aber doch: „Sie bat uns, wiederzukommen und für die anderen Flutopfer zu beten“, so Sylvia Hill. Das werde beherzigt. Die Lehrerinnen „beginnen jeden Kurs mit einer Andacht, um auch geistlich den Notleidenden zu helfen.“

Die nötigen Nähmaschinen für die Kurse kommen aus Deutschland. Hierfür wolle man sich auch im Namen der Teilnehmer bedanken. Die Hilfe zieht weitere Kreise. So habe etwa eine der Lehrerinnen begonnen, die Verwandten einer Prostituierten zu unterstützen. Die Hills besuchten die Familie und konnten ihr warme Zudecken und Kleidung für die Kinder übergeben. „Wir sind immer noch zutiefst betroffen“, sagt das Paar aus Bayern. Und wendet sich direkt an die Helfer aus Franken und Schwaben: „Eure finanzielle Unterstützung macht wirklich einen Unterschied und bringt viel Segen sowie Hoffnung in das Leben einer wachsenden Schar von Familien in Paraguay. Vielen Dank an alle in der Heimat, die diese Hilfsaktion ermöglicht haben!“ Weitere Spenden nimmt das christliche Hilfswerk „Kreuz des Südens“ unter dem Stichwort „Nähprojekt Limpio-Paraguay“ entgegen (Vereinigte Volksbank AG, IBAN: DE71 6039 0000 0642 8960 03, BIC: GENODES1BBV).

Jürgen Leykamm