Nass und riesig: Der Treuchtlinger "Wasserbunker"

Hochbehälter versorgt bis zu 10.000 Menschen mit Trinkwasser - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - 600.000 Kubikmeter Trinkwasser verbrauchen die Treuchtlinger jedes Jahr. Das kostbare Gut kommt vom Hochbehälter auf dem Nagelberg heruntergerauscht. Für unsere "Unterwelt"-Serie durften wir einen Blick in die heiligen Wasserhallen werfen!

Tritt man als Unkundiger durch die unauffällige Edelstahltür, ist man über die Dimensionen des versteckten "Wasserbunkers" überrascht. Es öffnet sich ein gewaltiger Saal. In der Mitte ein feuchter Gang, rechts und links riesige, vier Meter tiefe Wasserbecken – gefüllt mir klarstem Trinkwasser.

2500 Kubikmeter fassen die Becken und werden laufend in das Treuchtlinger Wassernetz geschickt. Das Reservoir wird mit Fernwasser aus dem Lech-Raum versorgt. Die heimischen Ressourcen reichen nicht, um daraus den Bedarf zu decken.

Sanierung bald abgeschlossen

Momentan wird der Hochbehälter saniert. Seit dem Baujahr 1978 hat sich viel getan in der Wassertechnik, auch die Rohre sind in dem ständig feuchten Milieu korrodiert. Damit das alles geschehen kann, musste auch die neue Zufahrt angelegt werden, da einige Teile für den Hochbehälter tonnenschwer sind und über die bisherigen Wege nicht antransportiert werden können. Seit September wird gebaggert, Stein gebrochen und betoniert. In einigen Wochen soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Derartige Arbeiten müssen im Winterhalbjahr über die Bühne gehen, weil in dieser Jahreszeit der Wasserverbrauch am niedrigsten ist. Im Sommer ist der Durst nach Wasser groß.

Hubert Stanka