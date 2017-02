Natur und Geschichte

TREUCHTLINGEN - Unter dem Motto "Versteckte Schönheiten im Naturpark Altmühltal" lädt das Naturpark-Informationszentrum der Stadt Treuchtlingen von April bis September an jedem ersten und letzten Sonntag im Monat zu außergewöhnlichen Touren ein, bei denen es stets Außergewöhnliches zu entdecken gibt. Auch zahlreiche andere Angebote sind im neuen Jahresprogramm der beiden Informationszentren in Eichstätt und Treuchtlingen zu finden.

Interessante Touren hält das Programm „Natur und Geschichte erleben“ bereit. © Privat



Es gibt sie noch, die „versteckten Schönheiten“ im Naturpark Altmühltal. Die geheimnisvollen Orte mitten in der Natur, die zauberhaften Schmetterlinge, Käfer, Grillen, Molche und Springfrösche. In kleinen, naturnahen Refugien haben sie überlebt. Gemeinsam mit den ausgebildeten Führern des Treuchtlinger Naturpark-Informationszentrums gibt es botanische Raritäten zu entdecken, die selten geworden sind. Oder man kann sich einfach bezaubern lassen von der Landschaft des Naturparks Altmühltal.

Wie gewohnt gibt es in der Programm-Broschüre viele neue Führungen und Exkursionen in die Natur und zur Geschichte der Region zwischen Gunzenhausen und Kelheim. Die Führer der beiden Informationszentren in Treuchtlingen und Eichstätt kennen das Altmühltal „wie ihre Westentasche“. So dürfen sich die Teilnehmer der Touren auf etliche neue Ausflugsziele freuen, auf herrliche Ausblicke, überraschende Einblicke sowie viel Wissenswertes und Interessantes über die Flora und Fauna sowie zur Geschichte des Naturparks.

Sonntags in die Natur

Auch die im vergangenen Jahr begonnene Veranstaltungsreihe der „Sonntags-Spaziergänge“ führt das Infozentrum in diesem Jahr fort. Alle Veranstaltungen für Erwachsene und Familien finden Interessierte auch im Internet unter www.treuchtlingen.de/veranstaltungen_führungen&exkursionen.

Bei den Veranstaltungen des „Treuchtlinger Freizeitprogramms für Kids 2017“ können kleine Naturpark-Detektive Wiesen, Hecken und Wälder durchstreifen und erforschen. Unter dem Motto „Sticht die Hummel, spuckt die Wanze?“ erklären die Naturparkführer spielerisch, wovon die Tiere sich ernähren und welche Ansprüche sie an ihren Lebensraum stellen. Unter der Internetadresse www.treuchtlingen.de/veranstaltungen_kinderveranstaltungen können die Exkursionen eingesehen werden.

Die Broschüre mit allen Angeboten ist in den beiden Naturpark-Informationszentren in Eichstätt und Treuchtlingen kostenlos erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09142/960060 oder E-Mail an infozentrum@treuchtlingen.de

