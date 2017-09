Unter dem Titel „unbekanntes Treuchtlingen“ läuft eine Serie des Treuchtlinger Kuriers in Zusammenarbeit mit dem Volkskundemuseum. Gezeigt werden dabei Fotos aus Treuchtlingen und Umgebung aus mehr als 100 Jahren und von verschiedensten, teils unbekannten Fotografen oder aus Archiven.

Treuchtlingen hat am Sonntag den 20. Geburtstag seines Kurparks gefeiert. Dabei stellten sich viele Vereine, Gastronomen und Organisationen aus der Stadt vor.

Eine brennende Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Scheune - das war das Szenario für die Übung der Treuchtlinger Feuerwehren in Auernheim.

Am Freitagabend hatten die Geschäfte in der Treuchtlinger Innenstadt wieder bis 22 Uhr geöffnet: Die Herbstlichter lockten zahlreiche Besucher in die Bahnhofstraße.