Neuer Unfallrekord in Treuchtlingen

Statistik 2016: Unfallzahl steigt weiter - Leichtsinnige Radler und Handynutzer - vor 12 Minuten

TREUCHTLINGEN - Keine Toten. Das ist die gute Nachricht aus der Verkehrsunfallstatistik der Treuchtlinger Polizei für 2016. Dennoch hat es auf den Straßen der Region wieder öfter gekracht. Und auch die Zahl der Unfallfluchten steigt.

Im April 2016 raste diese schwarze Limousine auf der B2 bei der Firma Frankenschotter gegen einen Marmorsockel. Beide Insassen wurden schwer verletzt – so wie 18 weitere Menschen im Gebiet der Treuchtlinger Polizei. © Archivfoto: Hubert Stanka



Im April 2016 raste diese schwarze Limousine auf der B2 bei der Firma Frankenschotter gegen einen Marmorsockel. Beide Insassen wurden schwer verletzt – so wie 18 weitere Menschen im Gebiet der Treuchtlinger Polizei. Foto: Archivfoto: Hubert Stanka



Im Jahr 2015 kamen im Gebiet der Polizeiinspektion noch zwei Menschen ums Leben. Im vergangenen Jahr starb niemand auf den Straßen. Doch mit 802 Unfällen wurde 2016 der Höchststand von vor zwei Jahren nochmals getoppt. Der Großteil der Unfälle fiel mit 590 in die Kategorie Kleinunfälle, von denen wiederum 289 Kollisionen mit Wildtieren waren. Bei drei weiteren Wildunfällen kamen Menschen zu Schaden. Die Einflussmöglichkeiten der Polizei auf eine Reduzierung sind hier nur sehr gering.

Die Zahl der Unglücke mit Personenschaden stieg um acht Prozent auf 95. Dabei wurden 20 Menschen schwer und 94 leicht verletzt. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Schwerverletzten zwar um 43 Prozent ab, allerdings erreichte sie 2015 auch einen Zehn-Jahres-Höchststand.

Den Schwerpunkt ihrer Verkehrssicherheitsarbeit legt die Polizei deshalb auf die Hauptunfallursachen: überhöhte Geschwindigkeit, Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren, Vorfahrtsmissachtung, Nichtbeachten des Rechtsfahrgebots, mangelnder Sicherheitsabstand sowie Alkohol und Drogen. So stieg die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle im vergangenen Jahr auf 42.

Dies belege, „dass zur Senkung der Hauptursachen Geschwindigkeits- und Alkoholkontrollen durchgeführt werden müssen“, sagt Treuchtlingens Polizeichef Dieter Meyer. Insgesamt 247 Tempomessungen führten seine Beamten 2016 durch. Es folgten 202 Bußgeldanzeigen und 196 Verwarnungen. 31 Fahrzeugführer waren ihren Führerschein vorerst los. Weitere Zahlen, die nur für Kopfschütteln sorgen, sind die 228 aufgedeckten Handyverstöße am Steuer und die 252 Fälle mit nicht angelegtem Sicherheitsgurt.

Mehr verletzte Kinder

Ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit auf Treuchtlingens Straßen liegt auf dem Schutz von Kindern. 2016 ereigneten sich nach drei unfallfreien Jahren auf den Schulwegen wieder zwei Unfälle, bei denen zwei Kinder verletzt wurde. Insgesamt gab es fünf Vorfälle mit fünf verletzten Kindern. Ausdrücklich dankt die Polizei in diesem Zusammenhang den Schulweghelfern für ihre Unterstützung.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Treuchtlingen erreichte 2016 einen neuen Höchststand. © NN-Infografik / Quelle: PI Treuchtlingen



Die Zahl der Verkehrsunfälle in Treuchtlingen erreichte 2016 einen neuen Höchststand. Foto: NN-Infografik / Quelle: PI Treuchtlingen



Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren waren 2016 in 55 Unfälle verwickelt, drei weniger als im Vorjahr. Dabei waren sie in 35 Fällen die Verursacher. Die Zahl der Senioren ab 65, die an Unfällen beteiligt waren, sank um sieben auf 33. Davon hatten 25 auch Schuld an der Kollision.

Gefährlich war das Jahr 2016 für Zweiradfahrer. Es gab 15 Motorrad­unfälle und 17 Verletzte (2015: zehn Unfälle mit zehn Verletzten). Die Zahl der Fahrradunfälle stieg von 15 auf 22 mit 25 Verletzten. Dabei beobachtet die Polizei verstärkt, „dass Radfahrer in manchen Fällen beim Besteigen ihres Zweirads den gesunden Menschenverstand ausblenden und für sie keinerlei Verkehrsregeln mehr gelten“. Fahren ohne Licht, auf Gehwegen, entgegen der Richtung von Einbahnstraßen und über rote Ampeln seien nur einige Beispiele.

Radfahrer im Visier

Deshalb wird die Treuchtlinger Polizei heuer die Kontrollen von Radfahrern verstärken. Dienststellenleiter Meyer appelliert auch an die Eltern, ihre Kinder in der dunklen Jahreszeit nicht ohne Licht oder gar mit defekten Bremsen loszuschicken.

Eine deutliche Zunahme von 50 auf 77 gab es bei den Unfallfluchten. Dies ist laut Polizei teilweise auf sogenannte „Spiegelklatscher“ zurückzuführen: Mehr Fahrzeuge als bisher streiften sich im Vorbeifahren. Allein vier solche ungeklärten Unfälle ereigneten sich im Bereich der B2-Baustelle.

Die sehr hohe Aufklärungsquote des Jahres 2015 von 58 Prozent konnte die Treuchtlinger Polizei nicht halten. Sie lag 2016 bei 44 Prozent und ist damit „immer noch relativ gut, aber kein Spitzenergebnis mehr“, so Meyer. Unfallflucht, auch bei vermeintlich geringem Schaden, sei kein „Kavaliersdelikt“, sondern eine Straftat, die mit aller Konsequenz verfolgt werde.

Einen Unfallschwerpunkt gab es 2016 nicht. Dennoch verdeutlicht Polizeichef Meyer mit den Zahlen: In Bayern kommen jährlich fast zehnmal so viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben wie durch Mord und Totschlag. Statistisch gesehen ist jeder dritte Bayer in seinem Leben an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt. „Rasen, Drängeln, Alkohol und Drogen töten Menschen. Verkehrsüberwachung kann Leben retten. Jeder Einzelne trägt Verantwortung im Straßenverkehr“, so Meyer.

pm - Treuchtlinger Kurier