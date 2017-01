Neues Gesicht bei der Caritas-Sozialberatung

TREUCHTLINGEN - Seit 2008 gibt es die Allgemeine Sozialberatung der Caritas in Gunzenhausen, die auch für die Beratung der Treuchtlinger Bürger zuständig ist. Vor zwei Jahren bezog die Außenstelle ihre neuen Räume in der Bühringer Straße, und seit einigen Wochen hat sie nun auch ein neues Gesicht: Die Diplom-Sozialpädagogin Petra Pfitzinger hat die Beratungstätigkeit übernommen.

Petra Pfitzinger berät in schwierigen Lebenslagen. Foto: privat



„Meine Tür steht für alle offen“, sagt Pfitzinger. Egal mit welchen Fragen oder Anliegen die Menschen zu ihr kommen, sie „berate, unterstütze und zeige Wege auf“. Die Sozialpädagogin stammt selbst aus dem Landkreis, hat aber zuletzt als Beraterin in München und Erding gearbeitet. „Ich freue mich, jetzt beruflich wieder zurück in der Heimat zu sein“, so Pfitzinger.

Seit dem vergangenen Dezember arbeitet die Sozialberaterin für die Caritas-Kreisstelle Weißenburg, für die sie die Bewohner Treuchtlingens und Gunzenhausens samt den umliegenden Dörfern und Gemeinden betreut. Pfitzingers Angebot gilt dort nach eigenen Worten „all denjenigen, die aktiv etwas an ihrer Lebenssituation verändern möchten“.

Die Allgemeine Sozialberatung der Caritas bietet ihre Hilfen bei allen sozialen, gesundheitlichen, sozialrechtlichen, wirtschaftlichen, psychischen, erzieherischen und partnerschaftlichen Problemen an. „Die Inhalte sind so vielfältig wie die Menschen, die zu mir kommen“, erklärt Petra Pfitzinger. Entlastende Gespräche in schwierigen Lebenssituationen sind ebenso Themen ihrer Beratung wie die Entwicklung von Strategien zur Alltagsbewältigung, Informationen rund um Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld und „Hartz IV“ oder Hilfe im Umgang mit Anträgen, Ämtern und Behörden.

Den ersten Kontakt zur Sozialberatung können Hilfesuchende immer dienstags von 13.30 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr bei Pfitzingers „offener Sprechstunde“ aufnehmen. Darüber hinaus können Termine auch telefonisch vereinbart werden. Im Einzelfall vermittelt Pfitzinger Betroffene an Fachberatungsstellen wie beispielsweise die Schuldnerberatung weiter. Das Angebot der Allgemeinen Sozialberatung ist kos­tenlos, die Beratung unterliegt der Schweigepflicht.

Wer selbst ehrenamtlich helfen möchte, ist bei Petra Pfitzinger ebenfalls an der richtigen Adresse. Für alle Interessenten ist die Beraterin während der Sprechzeiten sowie unter Telefon 09831/8809553 zu erreichen.

