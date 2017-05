Neues Heizkraftwerk für Treuchtlinger Therme

Kontroverse Diskussion im Stadtrat – CSU bemängelte Zeitdruck und fehlende Vorinformationen

TREUCHTLINGEN - In der Altmühltherme wird ein neues, leis­tungsstarkes Erdgas-Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut. Dieses steht im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung der Senefelder-Schule sowie des neuen Quartiers am Badkreisel und soll rund 500.000 Euro kosten.

Die vier Edelstahlkamine stehen für die Wärmeversorgung in der Altmühltherme und künftig auch für ein Nahwärmenetz, mit dem die Senefelder-Schule und vielleicht bald noch mehr versorgt wird. © Hubert Stanka



In der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde das Thema durchaus kontrovers diskutiert. Wie der Leiter der Treuchtlinger Stadtwerke, Max Filser, den Stadträten erklärte, sind die aktuell eingebauten Kessel mittlerweile 20 Jahre alt und viel gelaufen. Es habe eine umfangreiche Optimierungsanalyse gegeben, bei der als Ergebnis heraus kam, dass ein neues BHKW mit rund 600 KW elektrischer Leistung nötig wäre. Im aktuellen Wirtschaftsplan seien aus diesem Grund schon einmal 300.000 Euro „als Platzhalter“ vorgesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt sei allerdings noch nicht klargewesen, welche Lösung es werden soll.

Der Einbau eines neuen großen Erdgas-BHKWs steht nun allerdings unter Zeitdruck, da Eigenversorgungsstrom bei einem Ersatz einer Bestandsanlage nur noch dieses Jahr von der EEG-Umlage befreit ist. Auf 20 Jahre gesehen habe dies laut Filser einen nicht unerheblichen wirtschaftlichen Effekt.

In diesem Fall ist laut Filser auch eine „freihändige“ Vergabe möglich, da es hier um Dringlichkeit gehe und spezielle Kenntnisse erforderlich sind. Im Klartext: Der Kauf und Einbau des neuen Heizkraftwerkes wird nicht ausgeschrieben, sondern wegen der speziellen Ortskenntnis an die Firma Guggemos vergeben, die bisher schon die Anlagen betreut.

Die gesamte Vorgehensweise wurde im Ausschuss vor allem seitens der CSU kritisch gesehen. So habe man schon wegen weit kleinerer Aufträge europaweit ausgeschrieben. Außerdem wurde bemängelt, dass es keinen Businessplan für das Gesamtprojekt gebe. Insbesondere Altbürgermeister Wolfgang Herrmann kritisierte das und wollte schon deshalb nicht zustimmen, auch weil die bestehenden Anlagen bei guter Wartung noch 20 Jahre laufen könnten.

Letzteres aber ließ Werkleiter Filser so nicht gelten. Die Anlagen würden – wenn die Senefelder-Schule mit angeschlossen wird – künftig noch deutlich stärker belastet und seien in diesem Winter schon am Anschlag gelaufen. Hauptgrund für die Neuanschaffung sei aber die wesentlich bessere Wirtschaftlichkeit einer neuen Anlage.

Uwe Linss (CSU) hatte bei diesem Thema die Bitte, sich noch vier Wochen mehr Zeit für die Planung zu nehmen. Dann sei immer noch ausreichend Zeit, um das Projekt bis Jahresende fertigzustellen. Ähnliche Kritik hatte anfangs auch Klaus Fackler (FW), der ebenfalls den Zeitdruck bemängelte. Es sei zwar unstrittig, dass eine Inves­tition notwendig sei, aber ihm fehle noch die dazugehörige strategische Planung, wie es mit der Energieentwicklung weitergeht; wie z.B. die beiden Energiezentren miteinander verbunden werden können und wie es mit der Redundanz aussieht.

Und Richard Zäh erschien die Investitionssumme als sehr hoch, da er in seiner eigenen Anlage gerade einen ähnlichen Gasmotor einbauen lässt. Er empfahl außerdem, die Stadtwerkemitarbeiter beim Einbau helfen zu lassen. Das, so Filser, sei auch vorgesehen. Die Rahmenbedingungen im Heizungsbereich der Therme seien aber sehr komplex, so dass ein „Standard­einbau“ nicht möglich sei.

Besonders ungewöhnlich in dieser Sitzung: Ein Vertreter der zu beauftragenden Firma war vor Ort und erklärte die Problemstellung. Die Firma Guggemos betreut demnach die Heizanlagen im Bad bereits seit über 20 Jahren. Die Problematik sei, dass Standardaggregate in dem engen Raum nicht einfach auf die vorgesehenen Sockel passen. Vieles müsse vor Ort installiert werden. Das sei auch ein Grund für den Zeitdruck. Das neue Aggregat habe gegenüber dem alten einen um fünf Prozent höheren Wirkungsgrad. Das mache über ein Jahr gesehen rund 60.000 Euro Unterschied bei den Betriebskosten aus.

In der Sitzung wurde länger hin und her diskutiert. Am Ende stellte Hans König (TBL) fest, dass es noch viele offene Fragen gebe. Er als Stadtrat wünsche sich, dass vor derartigen Entscheidungen alles besser mit Zahlen hinterlegt sei. Er kritisierte den Zeitdruck und auch die Art und Weise der Vergabe und dass kein Alternativangebot vorliege. „So kann man nicht entscheiden.“

Klaus Fackler hatte sich im Laufe der Diskussion von den Argumenten der Stadtwerke und der Fachfirma überzeugen lassen, bat aber darum, bei derartigen Vergaben künftig die fachlichen Hintergründe im Vorfeld zu kommunizieren und den Stadtrat stärker mit einzubinden. Außerdem müssten die strategische Ziele kommuniziert werden.

Am Ende gab es eine Mehrheit für die Vergabe des neuen BHKWs mit sieben Gegenstimmen. Während auf der konservativen Seite Karl Heckl und Günter Schwimmer dem Projekt zustimmten, sonst aber alle andern CSU/TBL-Räte dagegen, stimmten auf SPD/JGB- und FW-Seite alle dafür, bis auf Tobias Weißhaupt.

