Neues Jahr beginnt in Treuchtlingen mit Feuer und Eis

TREUCHTLINGEN - Heiß her ging es in der Silvesternacht bei zwei kleineren Bränden in der Altmühlstadt. Ansonsten froren die Feiernden bei feuchtkaltem Winterwetter allerdings eher. Ein skurriler „Künstler“ fühlte sich zudem bemüßigt, den Wallmüllerplatz mit Gerümpel zu „dekorieren“. Insgesamt blieb der Jahreswechsel in Treuchtlingen aber zumindest aus Sicht der Polizei sehr ruhig.

Über den Wolken: Während kalter Dunst das Altmühltal einhüllte, waren vom Hahnenkamm am Silvestertag sogar die Alpen am Horizont zu sehen. Foto: Limes-Luftbild



Das erste Feuer entstand, als gegen 0.15 Uhr eine Silvesterrakete auf dem Balkon eines Wohnhauses in der Johann-Lindner-Straße landete und dort einen Mülleimer in Brand setzte. Die Bewohner des Anwesens konnten die Flammen aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 Euro.

Manche Feiernden sammelten die Überreste der Silvesternacht vorbildlich auf ... © Patrick Shaw



... andere ließen ihren Müll einfach liegen. Foto: Patrick Shaw



Gegen 1.30 Uhr meldeten Bürger dann einen weiteren brennenden Mülleimer in der Gstadter Straße. Nach Polizeiangaben hatten vermutlich weggeworfene, noch heiße Feuerwerkskörper den Inhalt des Abfallbehälters entzündet. Die Treuchtlinger Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Schaden: etwa 100 Euro.

Bereits am Silvestermorgen hatte darüber hinaus ein einschlägig bekannter 51-Jähriger den Wallmüllerplatz mit alten Schallplatten und anderem Gerümpel aus seiner Wohnung „dekoriert“. Die herbeigerufenen Ordnungshüter konnten allerdings „der künstlerischen Darbietung nur wenig abgewinnen“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten forderten den Mann auf, seine Sachen wieder einzupacken. Da sich dieser weigerte, übernahmen die Polizisten die „Entrümpelung“, was für den eigenwilligen „Künstler“ allerdings eine Rechnung nach sich ziehen wird.

Ansonsten feierten die Treuchtlinger den Jahreswechsel friedlich mit viel Raketen und Geböller. Davon zeugten am Sonntagmorgen die übervollen Abfalleimer und mit Feuerwerkskörpern und -verpackungen übersäten Straßen und Plätze in der Stadtmitte. Lange hielt es die meisten Feiernden allerdings nicht im Freien, fiel die Temperatur am frühen Morgen doch auf unter minus acht Grad. Und es wird noch kälter: Bis Donnerstag sollen die nächtlichen Minusgrade sogar zweistellige Werte erreichen. Es könnte dann auch der erste Schnee dabei sein...

