Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 31. August 2016 - vor 45 Minuten

Blutspende-Termin

TREUCHTLINGEN – Die nächste Möglichkeit zur Blutspende in der Altmühlstadt besteht am Donnerstag, 15. September, von 16 bis 20.30 Uhr am Adventure Campus (Hahnenkammstraße 19). Mit Blick auf den ständig steigenden Bedarf an Blutkonserven bittet das BRK um möglichst rege Teilnahme.

pm - Treuchtlinger Kurier