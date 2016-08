Notizen aus Treuchtlingen

Samstag, 27. August 2016 - vor 45 Minuten

Symbolbild © TK



Vom Gehöft zur Kleinstadt

TREUCHTLINGEN – Im Rahmen seiner Exkursions-Reihe „Sonntags im Naturpark Altmühltal“ lädt das Informationszentrum Naturpark Altmühltal Treuchtlingen für morgigen Sonntag, 28. August, um 14 Uhr zu einer rund zweistündigen Tour durch die Altmühlstadt ein. Das Motto: „Vom Gehöft zur Kleinstadt – Treuchtlingen im Wandel der Zeit“. Dabei erfahren die Teilnehmer von der Führerin Evelyn Terschanski viele interessante Hintergründe zur Geschichte der Stadt, die bis zu den Kelten und Römern zurückreicht. Treffpunkt ist am Volkskundemuseum. Informationen auch zu weiteren Sonntagsspaziergängen durch die Treuchtlinger Ortsteile und Dörfer der Region sind im Internet zu finden unter www.­treuchtlingen.de/Kultur&Bildung/Veranstaltungen oder gibt es bei der Tourist-Information (Tel. 09142/9600-60).

Neues Halteverbot aufgestellt

TREUCHTLINGEN – In der Stichstraße der Weißenburger Straße hin zum „provisorischen Badparkplatz“ am Kreisel stehen seit dieser Woche Halteverbotsschilder. Sie wurden nach Auskunft aus dem Rathaus aufgestellt, weil mit ihrer Hilfe das „wilde Parken“ von Badbesuchern verhindert werden soll. Dieses Parken sei beklagt worden, als es im Zusammenhang mit dem geplanten Altenheim-Projekt in diesem Bereich eine Infoveranstaltung mit den Anwohnern gab. Das Halteverbot bezieht sich einzig auf den Bereich des Grünstreifens auf der einen Straßenseite.

pm - Treuchtlinger Kurier