Notizen aus Treuchtlingen

Samstag/Sonntag, 10./11. September 2016 - vor 52 Minuten

Symbolbild © TK



Burgstube offen

TREUCHTLINGEN – Am Sonntag (11.9.) haben zum „Tag des offenen Denkmals“ der Bergfried und die Burgstube von 14 bis 19 Uhr geöffnet. In den his­torischen Mauern der Treuchtlinger Höhenburg bewirtet der Burgverein Gäste, Spaziergänger und Wanderer. Außerdem werden die historischen Mauern zum „Tag des offenen Denkmals“ durch Schmiedevorführungen und Burgführungen mit Leben erfüllt.

Jurahaus im Blickfeld

REHLINGEN – Das Haus in der Rehlinger Bräugasse ist ein klassischer Jura-Bauernhof und war in früheren Zeiten mit Legschiefer gedeckt. Laut Türsturz entstand das Haus um das Jahr 1886. In den 1980er Jahren wurde es von Michael Saupe und dann ab 1991 von Daniel Kufer renoviert. Heute beherbergt der Bauernhof neben der Wohnung des Eigentümers eine Vertriebsfirma und deren Warenlager in der Scheune. Im Jahr 1970 drehte Reinhard Hauff in diesem Haus Teile seines Films über den Räuber Mathias Kneissl, der am Tag seiner Hinrichtung im Jahr 1902 gesagt haben soll: „De Woch fangt scho guat o“. Zum „Tag des offenen Denkmals“ lädt der Jurahausverein Eichstätt für Sonntag (11.9.) um 14 Uhr ein zu einer Besichtigung des Rehlinger Gebäudes.

Fahrt nach Walberberg

HEIDENHEIM – Der Freundeskreis Heidenheim lädt für 22. und 23. Oktober zu einer Zweitagesfahrt nach Walberberg ein. Der Ort liegt zwischen Köln und Bonn im Rhein-Sieg-Kreis und beherbergt wichtige Walburga-Reliquien. Der Geschichte nach wurde Walburga zwar in der Heidenheimer Klosterkirche bestattet, ihre Gebeine aber etwa hundert Jahre nach ihrem Tod in das Eichstätter Kloster überführt. Von dort gelangten eine Hirnschale der Heiligen und deren Wanderstab auf Umwegen in das heutige Walberberg, das damals schon deswegen zu einem wichtigen Verehrungsort wurde. Seit rund 15 Jahren kommen Mitglieder der Gemeinde Walberberg jährlich in das Heidenheim Kloster, um die Wirkungsstätte der Heiligen zu besuchen. Jetzt soll ein Gegenbesuch stattfinden. Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Heidenheim, Rückkehr dorthin tags darauf gegen 20 Uhr. Nähere Infos und Anmeldungen bis spätes­tens 30. September beim Freundeskreis-Vorsitzenden Reinhold Seefried (Tel. 0152/01988652 oder per E-Mail unter reinhold.seefried@web.de).

Vereinsnachrichten:

Krankenpflegeverein Treuchtlingen: Mi., 14.9., Ausflug nach Regensburg; Anm.: Tel. 09142/6262 bei Frau Dorak.

pm - Treuchtlinger Kurier