Notizen aus Treuchtlingen

Basar rund ums Kind

SCHAMBACH – Am Samstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr richtet der Förderverein des Kindergartens „Die kleinen Strolche“ in der Grundschule in Schambach einen Basar rund ums Kind aus. Für Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) ist gesorgt.

Freibad noch bis Mittwoch

TREUCHTLINGEN – Wie bereits berichtet, hat die Altmühltherme aufgrund des guten Spätsommerwetters die Freibadsaison bis zum morgigen Mittwoch verlängert.

„Atem – ein Geschenk“

TREUCHTLINGEN – Ursula Klement-Mottl lädt in Zusammenarbeit mit dem Verein für Interkulturelle Begegnung „So fremd? So nah?“ für Donnerstag, 29. September, zu einem kostenlosen Schnupperabend zur Atem­arbeit ein. Beginn ist um 19 Uhr im Treuchtlinger Bürgertreff am Schulhof. Hintergrund des Abends ist die immer flachere Atmung, in die Menschen im Alltag verfallen. Die Folgen sind Unwohlsein, Verspannung und Schmerzen. An dem Schnupperabend stehen Übungen des „Erfahrbaren Atems“ nach Prof. Ilse Middendorf im Mittelpunkt. Sie sollen helfen, Spannungen und Stress abzubauen und neue Kraft zu schöpfen. Bequeme Kleidung ist mitzubringen. Anmeldungen unter Telefon 09146/942623.

Stammtisch der Frauenunion

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger CSU-Frauenunion trifft sich am Donnerstag, 15. September, um 19 Uhr zum Stammtisch in den Wallmüllerstuben. Interessierte sind eingeladen.

Kaffee und gesundes Essen

TREUCHTLINGEN – Der VdK-Ortsverband Treuchtlingen lädt für den morgigen Mittwoch, 14. September, zum Kaffeetrinken ins Restaurant „Altmühltherme“ ein. Gudrun Kemmelmeier referiert dabei über gesunde Ernährung. Beginn ist um 15 Uhr.

Vereinsnachrichten:

Jahrgang 34/35: Heute, 13.9., 14 Uhr, Treffen im Restaurant der Altmühl­therme.

