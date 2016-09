Notizen aus Treuchtlingen

Blutspendedienst in Not

TREUCHTLINGEN – Beim Blutspendedienst des Roten Kreuzes hat sich der ohnehin bestehende Engpass wegen des heißen Spätsommers bundesweit besorgniserregend zugespitzt. Pro Tag werden in Bayern rund 2000 Blutspenden benötigt. Das Aufkommen verringerte sich jedoch zuletzt um bis zu 20 Prozent. Der nächste Termin zur Blutspende in Treuchtlingen ist am morgigen Donnerstag, 15. September, von 16 bis 20.30 Uhr an der Hochschule, Hahnenkammstraße 19.

Vereinsnachrichten:

VfL Treuchtlingen (Herz-Sport-Gruppe): Morgen, 15.9., 20 Uhr, Wiederbeginn der Sportstunden.

