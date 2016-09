Notizen aus Treuchtlingen

„Wirtschaft neu denken“

TREUCHTLINGEN – Unter dem Titel „Soziales und Wirtschaft neu denken – aus der Vergangenheit lernen“ spricht Regina Sörgel am Dienstag, 27. September, in der Reihe „Meinungsstube Parloir“ über die Gemeinwohl-Ökonomie. Beginn ist um 19.15 Uhr im Treuchtlinger Bürgerhaus am Schulhof. Anmeldungen nehmen Christa Miesbauer (Telefon 09086/9200862) und Birgit Lucas (E-Mail: info-birgit-lucas@web.de) bis 16. September entgegen.

Tipps für Existenzgründer

TREUCHTLINGEN – Die IHK Mittelfranken lädt für den 26. und 27. September, 9 bis 17 Uhr, zu einem Marketing-Workshop für Gründer/innen nach Treuchtlingen ein. Das vom bayerischen Wirtschaftsminis­terium geförderte Seminar gibt Tipps zu Werbewegen und Kundenbindung. Anmeldungen sind bis 19. September möglich unter Telefon 0981/20957011 oder via E-Mail an edda.veit@nuernberg.ihk.de.

Neuer Termin für Sprachkurs

TREUCHTLINGEN – Am Montag, 19. September, beginnt der zweite Teil des kostenlosen Deutschkurses für Asylbewerber und Migranten des Vereins „So fremd? So nah?“. Er umfasst Sprachlehre (Niveau B1), Kommunikation, Bewerbungsschreiben und Grundzüge des Kurses „Leben in Deutschland“. Anders als angekündigt findet er nicht mittwochs, sondern montags und donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr in der Senefelder-Schule statt.

Zirkus „Baruk“ sagt ab

TREUCHTLINGEN – Von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. September, sollte der Zirkus „Baruk“ zu Besuch auf dem Treuchtlinger Festplatz sein. Wegen eines defekten Lastwagens und damit verbundener Probleme beim Aufbau des Zelts musste die Zirkusfamilie das Gastspiel nun jedoch absagen.

Gemeinsam Tanzen

TREUCHTLINGEN – Zum geselligen Tanzen für jedes Alter lädt die evangelische Gemeinde ab dem 20. September immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr ins Gemeindehaus in der Ringstraße ein. Für die Teilnahme werden Krankenkassen-Bonuspunkte vergeben. Ein Partner ist nicht erforderlich. Informationen gibt es unter Telefon 09142/5560.

Informationen zur Rente

TREUCHTLINGEN – Der nächs­te Rentensprechtag in Treuchtlingen findet am Mittwoch, 21. September, von 8.30 bis 11.30 und von 12.30 bis 15.30 Uhr im Kulturzentrum Forsthaus statt. Ein Termin kann unter Telefon 09142/960013 vereinbart werden (Versicherungsnummer erforderlich). Am Sprechtag werden alle Rentenunterlagen und der Ausweis benötigt. Fragen beantwortet auch die Beratungsstelle in Nürnberg, Telefon 0911/23423100.

