Notizen aus Treuchtlingen

Freitag, 16. September 2016 - vor 55 Minuten

Symbolbild © TK



Perlachberg-Fest fällt aus

TREUCHTLINGEN – Wie die Organisatoren der SPD mitteilen, fällt das für Sonntag, 18. September, angekündigte Perlachberg-Fest wegen der schlechten Wetterprognosen aus. Der Ortsverband bittet um Verständnis.

Verbrennen verboten

TREUCHTLINGEN – Vor der herbstlichen Gartensaison weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass das Verbrennen holziger Gartenabfälle in der Kernstadt sowie in den Orten Dietfurt, Möhren und Haag/Neufang verboten ist. Schnittgut von dort kann vom 1. bis 30. Oktober sowie im Frühjahr vom 16. März bis 30. April kostenlos im Wertstoffhof entsorgt werden. Im übrigen Stadtgebiet ist das Verbrennen erlaubt, allerdings nur während der genannten Wochen werktags von 8 bis 18 Uhr. Dabei muss das Feuer unter Kontrolle bleiben und darf nicht zu stark qualmen. Plastiktöpfe oder Steine haben weder im Wertstoffhof noch im Feuer etwas zu suchen.

Schnupperpilgern und Film

HEIDENHEIM – Das Kloster Heidenheim liegt am Drehkreuz zweier Pilgerwege. Was aber bringt die Menschen auf diese Pfade? Woher kommt der aktuelle Trend? Diesen Fragen geht ein „Schnupperpaket“ nach. In dessen Rahmen zeigt Domvikar Reinhard Kürzinger am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr im Kapellensaal des Klosters den Film „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling. Am Samstag, 24. September, geht es dann zum „Schnupperpilgern“ mit Reinhard Kürzinger. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Kloster. Brotzeit und Getränke sind mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind am Vorabend beim Film sowie unter Telefon 09833/275 oder E-Mail an dekanat.heidenheim@elkb.de möglich.

Begehrte Beratung

TREUCHTLINGEN – Der nächs­te Rentensprechtag in Treuchtlingen am Mittwoch, 21. September, ist bereits komplett ausgebucht. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Noch Plätze frei sind für den 19. Oktober. An diesem Tag berät die Deutsche Rentenversicherung wie gewohnt von 8.30 bis 11.30 und von 12.30 bis 15.30 Uhr im Kulturzentrum Forsthaus. Termine können unter Telefon 09142/960013 vereinbart werden (Versicherungsnummer erforderlich). Am Sprechtag werden alle Rentenunterlagen und der Ausweis benötigt. Fragen beantwortet auch die Beratungsstelle in Nürnberg, Telefon 0911/23423100.

Fahrt zum Waldbauerntag

TREUCHTLINGEN – Zu einer Busfahrt zum traditionellen Waldbauerntag auf dem bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest in München lädt die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Franken Süd für Mittwoch, 21. September, ein. Die Teilnahme inklusive Eintritt kostet 25 Euro. Anmeldungen nimmt die FBG unter Telefon 09142/204670 oder E-Mail an email@fbg-frankensued.de entgegen.

Züge verspäten sich

TREUCHTLINGEN – Wegen Gleisbauarbeiten zwischen Schwabach und Roth fallen in der Region bis Mitte Oktober etliche Bahnverbindungen aus. So verkehrt der Regionalzug von Nürnberg über Treuchtlingen und Donauwörth nach Augsburg (KBS 910) bis zum 14. Oktober zu geänderten Fahrtzeiten. Zwischen Nürnberg und Roth fallen wochentags einige Fahrten ganz aus. Der Zug von Nürnberg über Treuchtlingen nach Ingolstadt (KBS 990) startet während derselben Zeit jeweils zehn Minuten später. Auf der Strecke Würzburg-Ansbach-Treuchtlingen werden die Züge zwischen Würzburg und Steinach in den Nächten 17./18., 24./25. und 25./26. September zwischen 21.30 und 4.40 Uhr jeweils durch Busse ersetzt. Andere Verbindungen verspäten sich auch hier (Einzelheiten im Internet unter http://bauarbeiten.bahn.de).

pm - Treuchtlinger Kurier