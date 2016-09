Notizen aus Treuchtlingen

Samstag/Sonntag, 17./18. September 2016 - vor 52 Minuten

Symbolbild © TK



Prädikantin wird eingeführt

WETTELSHEIM – Im Gottesdienst am Samstag, 17. September, um 18 Uhr in der Wettelsheimer Christuskirche führt Dekan Wolfgang Popp die neue Prädikantin Julia Jürgensen in ihr Amt ein. Jürgensen ist seit über zehn Jahren als Lektorin tätig und hat sich nun zur Prädikantin weitergebildet. Nach bestandener Prüfung darf sie ihre Predigten selbst schreiben und mit der Gemeinde das Abendmahl feiern. Musikalisch begleiten Silke Schebitz (Orgel, Gesang) und die Treuchtlinger Kantorei unter der Leitung von Raimund Schächer den Gottesdienst. Danach gibt es einen Empfang im Lutherhaus.

Gottesdienst mit Einweihung

DIETFURT – Nach Abschluss der Außensanierung der Kirche und des Kirchhofs feiert die Gemeinde in Dietfurt am Sonntag, 25. September, einen Festgottesdienst in der Johanneskirche. Beginn ist um 10 Uhr.

Basar rund ums Kind

TREUCHTLINGEN – Am Sonntag, 2. Oktober, von 14 bis 16 Uhr veranstaltet der Elternbeirat des städtischen Kindergartens in der Treuchtlinger Stadthalle einen Basar rund ums Kind. Dort gibt es Herbst- und Winterkleidung, Umstandsmode, Spielsachen und vieles mehr. Abgerundet wird das Programm mit einer Spielecke für die Kleinen, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen sowie frisch gebackenen Waffeln. Die Tische sind bereits vergeben.

Vereinsnachrichten:

Motorradclub Wettelsheim: Sonntag, 18.9., Tagesfahrt, 9 Uhr am Kasten.

VfL Trlg. (Turn- u. Spielgruppe): Di., 20.9., 15-16 Uhr: 4-6 Jahre, 16-17 Uhr: 7-10 Jahre, Hahnenkammturnhalle.

Vereinigte Schützengesellschaft Trlg.: Samstag, 24.9., 19 Uhr, Weinfest.

VfL Treuchtlingen: Donnerstag, 29.9., 19 Uhr, Jahreshauptversammlung im Vereinsheim in Gstadt.

Kindergarten-Förderverein Schambach: Do., 6.10., 19.30 Uhr, Jahresversammlung, Brotzeitstuben Breit.

pm - Treuchtlinger Kurier