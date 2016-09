Notizen aus Treuchtlingen

Dienstag, 20. September 2016 - vor 52 Minuten

Sitzung des Bauauschusses

TREUCHTLINGEN – In der ers­ten Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses nach der Sommerpause geht es am kommenden Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr im Rathaussaal unter anderem um eine Änderung der Bioabfallverordnung sowie um eine Reihe von Bauanträgen. Zudem steht die Vergabe von Lieferungen und Leistungen auf der Tagesordnung, so z.B. im Zusammenhang mit der Zentralkläranlage sowie mit Straßenbauamaßnahmen in Neufriedenheim in Treuchtlingen und der Treuchtlinger Straße in Wettelsheim.

Vereinsnachrichten:

Jahrgang 39/40: Morgen, 21.9., 15 Uhr, Treffen im Restaurant der Altmühltherme.

pm - Treuchtlinger Kurier