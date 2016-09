Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 21. September 2016 - vor 52 Minuten

Symbolbild © TK



Chöre starten mit Proben

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger Kantorei beginnt am heutigen Mittwoch wieder mit ihren Chorproben. Mit vier Solisten und dem Weißenburger Kammerorchester führt der Chor am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr in der Treuchtlinger Marienkirche das Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel auf. Hierfür wird ab morgen fleißig geprobt. Neue Sängerinnen und Sänger sind zu diesen Proben eingeladen, die immer mittwochs um 20 Uhr im evang. Gemeindehaus in der Ringstraße 4 über die Bühne gehen. Auch die Proben des Jugendchores der evang. Kirchengemeinde starten in diesen Tagen. Ers­ter Termin ist am kommenden Freitag, 23. September, um 17 Uhr ebenfalls im evang. Gemeindehaus. Neue Sänger sind auch hier willkommen. Nähere Auskünfte hierzu gibt Kantor Raimund Schächer unter Telefon 09142/1312.

Gesund und aktiv durch Tanzen

SCHAMBACH – Das Treuchtlinger Volksbildungswerk (VBW) bietet erneut seinen beliebten Tanzkreis unter dem Motto „Gesund und aktiv durch Bewegung und Tanz“ an. Es werden dabei Kreis-, Line- und Paartänze sowie alte und neue Formen aus vielen Ländern getanzt. Beginn ist am kommenden Freitag, 23. September, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle in Schambach. Tanzen spricht den ganzen Menschen an und ist die „charmanteste Art der Gymnastik“, sagen die Anhänger dieser Form der Bewegung. Dazu gehören auch Heiterkeit und ein herzliches Miteinander. Jeder, der gerne tanzt, ist willkommen. Für den VBW-Kreis gibt es auch Krankenkassen-Bonuspunkte. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Tel. 09142/5560.

Baumversteigerung

WETTELSHEIM – Auch in diesem Jahr werden in dem Rohrachort Obst- und Nussbäume versteigert. Treffpunkt ist am kommenden Samstag, 24. September, um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Treuchtlinger Straße. Übrigens: Die mobile Obstpresse steht am Donnerstag, 6. Oktober, ab 10 Uhr an der Grundschule Wettelsheim. Anmeldungen hierfür unter Telefon 09141/976955.

Vereinsnachrichten:

Motorradclub Wettelsheim: Heute, 21.9., 20 Uhr, Treffen im Gasthaus „Zum Hirschen“.

DAV-Chor: Donnerstag, 22.9., Wiederbeginn der Singstunden im Bürgerhaus.

pm - Treuchtlinger Kurier