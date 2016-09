Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag, 22. September 2016 - vor 52 Minuten

Symbolbild © TK



Familiengottesdienst

TREUCHTLINGEN – Die evang. Kirchengemeinde lädt für kommenden Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr in die Markuskirche am Patrich zu einem Familiengottesdienst ein. Das Thema: „Die Bibel ist ein einzigartiges Buch“. Mit dabei ist der Treuchtlinger Kinderchor unter der Leitung von Raimund und Marga Schächer, der den Gottesdienst mit schwungvollen Liedern begleiten wird. Übrigens: Ab Oktober finden immer freitags von 16 bis 16.45 Uhr im evang. Gemeindehaus wieder die Kinderchor-Proben statt. Eingeübt wird das Singspiel „Ein großer Tag für Vater Martin“ für die Aufführung im Familiengottesdienst am Sonntag, 18. Dezember, um 10 Uhr im evang. Gemeindehaus. Alle Kinder ab der ersten Klasse, die gern singen, sind hierzu eingeladen. Nähere Auskünfte gibt Kantor Raimund Schächer unter Tel. 09142/1312.

Internationales Kochen

TREUCHTLINGEN – „Fünf Nationen - fünf Abende - fünf Gerichte“, unter diesem Motto lädt der Verein „So fremd? – So nah?“ auch in diesem Jahr zu der beliebten Kochkursreihe ein, diesmal mit fünf neuen Nationen und ihren Gerichten. Ab Freitag, 14. Oktober, geht es los mit dem Iran. Auch in der Folge bereiten die Teilnehmer in der Schulküche der Senefelder-Schule unter Anleitung einer „Köchin“ aus dem jeweiligen Land landestypische Spezialitäten zu und genießen sie anschließend gemeinsam, nämlich am 25. November aus Griechenland, am 13. Januar aus Äthiopien, am 13. Februar aus Polen und am 10. Februar aus Rumänien (Donauschwaben). Anmelden können sich Interessierte bei der Initiatorin des Kochkurses, Sofia Sanchez (Telefon 09142/2010474 oder per E-Mail unter Sofiasanchez@hotmail.com).

Bouldern und Klettern

TREUCHTLINGEN – Die Jugendgruppe des Alpenvereins Treuchtlingen lädt ab Mittwoch, 5. Oktober, alle Kinder und Jugendlichen wieder regelmäßig mittwochs zum gemeinsamen Klettern und Bouldern in die Halle des Adventure Campus ein. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr in der Halle. Weitere Informationen über die Aktivitäten der Alpenvereins-Jugend sowie über die Boulderhalle sind auf der Homepage unter www.davtreuchtlingen.de/jugend oder www.davtreuchtlingen.de zu finden.

Vereinsnachrichten:

Helferkreis Treuchtlingen: Heute, 22.9., 16 bis 17 Uhr, Café „One for all“ (Asylcafé) im Museumscafé.

pm - Treuchtlinger Kurier