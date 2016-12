Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 28. Dezember 2016 - vor 1 Stunde

Symbolbild © TK



Das neue Jahr einläuten

TREUCHTLINGEN – Mit mehreren Gottesdiensten begrüßt die katholische Kirchengemeinde in der Altmühlstadt das neue Jahr. Los geht es am Samstag, 31. Dezember, um 17 Uhr mit einer feierlichen Andacht in der Treuchtlinger Marienkirche. In Möhren endet das Jahr 2016 mit einer Messe ab 18.30 Uhr in der dortigen Marienkirche. Am Sonntag, 1. Januar, finden die katholischen Gottesdienste um 10.15 Uhr in der Markt Berolzheimer Hedwigskirche und um 18.30 Uhr in Treuchtlingen statt. Danach laden die Treuchtlinger Ministranten zu einem kleinen Neujahrsempfang ein. Einen ökumenischen Gottesdienst gibt es außerdem am Neujahrstag um 16.30 Uhr in der Wettelsheimer Martinskirche und auf dem dortigen Friedhof. Dabei besteht auch die Möglichkeit zur Einzelsegnung.

pm - Treuchtlinger Kurier