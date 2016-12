Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag, 29. Dezember 2016 - vor 1 Stunde

Symbolbild



Neue Notdienst-Zeiten

TREUCHTLINGEN/PAPPENHEIM – Ab Januar gelten in den Apotheken in Treuchtlingen, Pappenheim und Markt Berolzheim neue Notdienst-Zeiten. Auf Anordnung der Bayerischen Apothekenkammer wechselt die dienstbereite Apotheke künftig täglich. Für die drei Orte bedeutet dies einen Sechs-Tage-Rhythmus, der am Sonntag, 1. Januar, mit der Berolzheimer Mühlbach-Apotheke beginnt. Es folgen am 2. Januar die Neue Apotheke, am 3. Januar die Rathaus-Apotheke und am 4. Januar die Stadt-Apotheke in Treuchtlingen sowie am 5. Januar die Schloss-Apotheke und am 6. Januar die Höchstetter-Apotheke in Pappenheim. Danach startet der Durchlauf erneut. Die jeweils aktuellen Notdienste sind stets dem Leserservice auf Seite 2 unseres Lokalteils zu entnehmen.

Noch Karten zu haben

TREUCHTLINGEN – Für das Neujahrskonzert des Treuchtlinger Volksbildungswerks mit dem Salonorchster Ferenc Barbari am Sonntag, 1. Januar (wir berichteten), gibt es noch wenige Restkarten. Sie sind im Optik-Studio Feldhäuser in der Hauptstraße 12 oder an der Abendkasse erhältlich. Das Konzert findet im Kulturzentrum Forsthaus statt und beginnt um 17 Uhr.

Vereinsnachrichten:

Helferkreis Treuchtlingen: Heute, 29.12., 16 bis 17 Uhr, Café „One for all“ (Asylcafé) im Museumscafé.

Schützenverein Edelweiß Möhren: Freitag, 6.1., ab 14 Uhr Jahreshauptversammlung im Schützenhaus.

pm - Treuchtlinger Kurier