Notizen aus Treuchtlingen

Dienstag, 3. Januar 2017 - vor 40 Minuten

Symbolbild © TK



Asylcafé nur noch monatlich

TREUCHTLINGEN – Das Treuchtlinger „Café for @ll“ (Asylcafé) hat im neuen Jahr erstmals am Donnerstag, 19. Januar, von 16 bis 17 Uhr für Migranten, Treuchtlinger Bürger und am Austausch interessierte Besucher geöffnet. Künftig findet das Treffen nicht mehr alle zwei Wochen, sondern nur noch monatlich statt. Termin für Februar ist Donnerstag, 16. Februar.

pm - Treuchtlinger Kurier