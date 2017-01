Notizen aus Treuchtlingen

Interkultureller Stammtisch

TREUCHTLINGEN – Der nächs­te interkulturelle Stammtisch des Vereins „So fremd? So nah?“ findet am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr im Treuchtlinger Stadthallen-Restaurant statt. Das Treffen richtet sich an Menschen jedes Alters und jeder Nationalität, die Interesse am Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen haben. Die Teilnehmer können einander in lockerer Atmosphäre kennenlernen, Erfahrungen austauschen und einfach gemeinsam einen netten Abend haben. Ansprechpartnerin ist Sofia Sanchez, Telefon 09142/2010474.

Gottesdienst in anderer Form

TREUCHTLINGEN – Für Sonntag, 8. Januar, lädt die evangelische Gemeinde Treuchtlingen zum ersten „Gottesdienst in anderer Form“ im neuen Kalenderjahr ein. Er beginnt um 10.30 Uhr in der Markuskirche am Patrich und trägt das Motto „Alles auf Anfang“. Traditionsgemäß ist das Thema die Jahreslosung, die 2017 lautet: „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ Pfarrer Walter Krewin hält dazu die Ansprache. Die Weißenburger Kirchenmusikerin Jutta Pauer begleitet den Gottesdienst am Klavier. Im Anschluss ist Gelegenheit zum Austausch bei Gebäck und Getränken.

SV Wettelsheim: Morgen, 5.1., 19.30 Uhr, Schafkopfturnier im Sportheim; Anmeldung ab 19 Uhr.

SV Auernheim: Morgen, 5.1., 19.30 Uhr, Schafkopfrennen im Sportheim.

