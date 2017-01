Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 11. Januar 2017 - vor 45 Minuten

Symbolbild © TK



Gesund abnehmen

TREUCHTLINGEN – Beim Kurs „Gesunde Gewichtsreduktion - mehr Lebensqualität“ des IGM-Prophylaxecenters Treuchtlingen sind noch Plätze frei. In zehn Kursabenden mit je zwei Stunden ermitteln die Teilnehmer ihr persönliches Lebensstilrisiko, erhalten Ernährungsempfehlungen für eine gesunde Küche sowie Tipps zum Thema Bewegung. Der Kurs beginnt am Montag, 16. Januar. Weitere Informationen im Internet unter www.igm.treuchtlingen.de sowie telefonisch unter 09142/2046656.

Chorproben beginnen

TREUCHTLINGEN – Am heutigen Mittwoch beginnen um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Ringstraße 4, die Chorproben der Treuchtlinger Kantorei. Es wird vor allem geprobt für ein Chor- und Orgelkonzert am Sonntag, 2. April, um 19 Uhr in der Treuchtlinger Marienkirche. Neue Sängerinnen und Sänger sind hierzu herzlich willkommen. Information gibt es bei Kantor Raimund Schächer, Telefon 09142/1312.

Pfiffige Nonne

TREUCHTLINGEN – „Jeder ist normal, bis du ihn kennst.“ Unter diesem Motto spricht Nonne Teresa Zukic am morgigen Donnerstag, 12. Januar, im katholischen Pfarrheim in Treuchtlingen, Elkan-Naumburg-Straße 1, über die „spirituelle Kraft, Menschen zu (er)tragen“. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Vereinsnachrichten:

Jahrgang 36/37: Morgen, 12.1., 14 Uhr, Treffen in den Wallmüllerstuben.

Jahrgang 44/45: Morgen, 12.1., ab 15 Uhr, Klassentreffen im Schlosscafé.

VfL-Herz-Sport-Gruppe: Morgen, 12.1., 20 Uhr, Wiederbeginn der Sportstunden, Senefelder-Schulturnhalle.

DAV Treuchtlingen: Sektionsabend am Donnerstag, 12.1., entfällt.

pm - Treuchtlinger Kurier