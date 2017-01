Notizen aus Treuchtlingen

Samstag/Sonntag, 21./22. Januar 2017 - vor 46 Minuten

Symbolbild © TK



Gesünder leben im Alltag

TREUCHTLINGEN – Wie lässt sich der Alltag langfristig und nachhaltig umstellen, um gesünder und glücklicher zu leben? Antworten auf diese Frage will das Individuelle Gesundheitsmanagement (IGM) geben, dessen Konzept Gesundheitstrainerin Julia Engeler am Dienstag, 24. Januar, ab 19 Uhr im IGM-Prophylaxezentrum an der Treuchtlinger Hochschule vorstellt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vorsorge oder Früherkennung

MARKT BEROLZHEIM – Viele Menschen sind unsicher, welche Maßnahmen der Krebsvorsorge dienen, welche der Früherkennung zur Verfügung stehen und wem sie nutzen. Beim Treffen der Hormonselbsthilfe Altmühltal am Dienstag, 24. Januar, erläutert Heilpraktikerin Petra-Elisabeth Schielke, wie jeder sein Erkrankungsrisiko senken kann und welche Früherkennungsuntersuchungen wichtig sind. Der Vortrag findet um 19.30 Uhr im Seminarraum der Freiwilligen Feuerwehr statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Alte Zeiten und neue Ziele

TREUCHTLINGEN – In der Treuchtlinger Stadtbücherei sind viele neue Bücher eingetroffen. Für Erwachsene gibt es frischen Lesestoff aus den Bereichen Historische Literatur und Sachbuch. Mit Geschichten von Dynastien und Revolutionen, Helden und dem Alltag längst vergangener Zeiten greift das Büchereiteam einen ungebrochenen Lesertrend auf. Bei den neuen Sachbüchern geht es passend zum Start ins neue Jahr ums „Umdenken“ und Vorschläge für einen „Neustart“ des eigenen Lebens.

Vereinsnachrichten:

FFW Möhren: Sonntag, 22.1., 15 Uhr, Jahresversammlung im Schützenhaus Möhren.

Kaninchenzuchtverein B 519 Trlg.: Samstag, 21.1., 19 Uhr, Jahresversammlung mit Neuwahlen im Vereinsheim.

pm - Treuchtlinger Kurier