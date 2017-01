Notizen aus Treuchtlingen

Konzert ist ausverkauft

TREUCHTLINGEN – Das Konzert der Augsburger Irish-Folk-Band „Mother’s Pride“ am Freitag, 27. Januar, im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus (wir berichteten) ist ausverkauft. Das teilt der Verein für interkulturelle Begegnung „So fremd? So nah?“ als Veranstalter mit.

Schafkopfen mit Schützen

BUBENHEIM – Der Schützenverein Edelweiß Bubenheim lädt für Freitag, 27. Januar, zu einem Schafkopfrennen ins Schützenhaus ein. Das Turnier beginnt um 19 Uhr (Anmeldung ab 18.30 Uhr). Es wird mit „Wenz“ gespielt.

Wandern durch zwei Täler

TREUCHTLINGEN – Zu einer Probewanderung ins Heumödern- und Möhrenbachtal lädt der Fränkische Albverein für Sonntag, 29. Januar, ein. Treffpunkte sind um 9.30 Uhr am Bahnhof in Schwabach (Abfahrt 9.48 Uhr) und um 10.30 Uhr am Treuchtlinger Bahnhof. Dort wartet Ralf Bresa auf die Teilnehmer, mit denen er anschließend nach Möhren und wieder zurück wandert. In Treuchtlingen endet die etwa dreieinhalbstündige Wanderung mit einer Einkehr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fraenischer-albverein.de.

Schulverband berät über Etat

TREUCHTLINGEN – Der Zweckverband der Senefelder-Schule trifft sich am Montag, 6. Februar, zu seiner nächsten Versammlung. Ab 9 Uhr geht es im Elternsprechzimmer der Schule um den Haushalt für 2017 und die Finanzplanung bis zum Jahr 2020.

Vereinsnachrichten:

Modellbahn-Stammtisch: Fr., 27.1., 19 Uhr, Gasthaus Grünsteudel, Meinheim (analog/digital Fahrbetrieb).

Waldlust Schambach: So., 29.1., 14 Uhr, Generalversammlung (Neuwahlen) in Breits Brotzeitstuben.

Gesangverein Frohsinn Dietfurt: So., 29.1., 14.30 Uhr, Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zur Post“.

