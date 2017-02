Notizen aus Treuchtlingen

Stimmlos sprechen

TREUCHTLINGEN – „Die Macht der Körpersprache“ demons­triert die Logopädin, Hypnopädin und systemische Trainerin Tara Vogt am Dienstag, 7. Februar, im Forum „Lebensstil und Gesundheit“ des IGM-Prophylaxezentrums. Beginn ist um 19 Uhr in der Treuchtlinger Hochschule, Hahnenkammstraße 19. Mit Hilfe ihres Hundes zeigt die Referentin, wie man sein Umfeld „sprachlos“ beeinflussen und wie machtvoll nonverbale Kommunikation sein kann. Der Eintritt ist frei.

Bauernmesse in Möhren

MÖHREN – Am Sonntag ist Lichtmess. Im Gottesdienst am Vorabend, 4. Februar, um 18 Uhr in der Kirche in Möhren erhalten deshalb die Kerzen und die Gläubigen den Blasiussegen. Dazu singt der Kirchenchor unter der Leitung von Michael Kobenia die „Deutsche Bauernmesse“ von Annette Thoma. Bekannt ist daraus vor allem der „Andachtsjodler“, den Papst Benedikt als „das wortloses Ausströmen einer Freude, die so groß ist, dass sie alle Worte zerbricht“ beschrieb.

Hotelbranche

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger Hochschule lädt für Donnerstag, 9. Februar, 17 Uhr, zum „Forum Hotelmanagement“ ein. Themen sind der Fachkräftemangel in der Hotel- und Gastronomiebranche sowie Aus- und Weiterbildung als Grundsteine für Qualität und Aufstiegschancen. Dazu sprechen Vertreter der IHK Nürnberg und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Ab etwa 19 Uhr stehen die Referenten für Gespräche bereit. Die Teilnahme ist kostenlos (Anmeldung unter 09142/8060 oder info@adventure-campus.com).

