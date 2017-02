Notizen aus Treuchtlingen

Frauen wählen, Mütter bitten - Gebet und Jahresversammlung

TREUCHTLINGEN – Der katholische Frauenbund in Treuchtlingen lädt für kommende Woche zum Beten für Mütter und zur Jahresversammlung mit Neuwahlen ein.

„Mütter beten für ihre Kinder“ heißt es am Montag, 6. Februar, um 16 Uhr im katholischen Pfarrheim. Mütter und Großmütter bitten dort für ihre eigenen Kinder sowie für alle bedürftigen und vergessenen Kinder dieser Welt.

Am Mittwoch, 8. Februar, kommt der Frauenbund dann zu seiner Jahresversammlung zusammen. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim. Themen sind Rückblick und Vorschau sowie Ehrungen und die Neuwahl des Vorstands.

Vereinsnachrichten:

Naturfreunde Treuchtlingen: Sonntag, 5.2., Wanderung nach Graben, Treffen um 10.30 Uhr, Parkplatz am Hallenbad.

