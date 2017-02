Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag, 9. Februar 2017 - vor 1 Stunde

Symbolbild © TK



Gottesdienst in anderer Form

TREUCHTLINGEN – Die evangelische Kirchengemeinde Treuchtlingen lädt für Sonntag, 12. Februar, 10.30 Uhr, zum „Gottesdienst in anderer Form“ in die Markuskirche am Patrich ein. In Sketch und Ansprache reflektieren Prädikantin Erika Strößner und das Team über das Thema „Mensch bleiben im digitalen Zeitalter“. Der Zither-Club Solnhofen begleitet die Andacht musikalisch. Im Anschluss gibt es einen „Kirchenplausch“ mit Gebäck und Getränken.

Alles rund ums Kind

TREUCHTLINGEN – Für Samstag, 11. März, lädt der Elternbeirat des Treuchtlinger „Regenbogen“-Kindergartens zu einem Baby- und Kindersachen-Basar ins Familienzent­rum am Patrich ein. Von 14 bis 16 Uhr gibt es dort Kleider, Spielzeug und vieles mehr sowie Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). Näheres und Verkäufernummern unter Telefon 09142/2170, 2049196 oder 2043696.

Vereinsnachrichten:

Waldlust Schambach: Sa., 11.2., Familien-/Winterwanderung Nagelberg, Abmarsch: 16 Uhr (Brücke).

SV Auernheim: Sa., 11.2., 20 Uhr, Faschingsball in der Mehrzweckhalle in Auernheim; Musik: Herzblatt.

pm - Treuchtlinger Kurier