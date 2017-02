Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 15. Februar 2017 - vor 39 Minuten

Symbolbild © TK



Pflegeheim und Park im Blick

TREUCHTLINGEN – Mit dem Bebauungsplan und dem Angebot des geplanten neuen Seniorenzentrums am „Bad-Kreisel“ befasst sich der Bauausschuss des Treuchtlinger Stadtrats in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am morgigen Donnerstag, 16. Februar, ab 18 Uhr im Rathaussaal. Außerdem berät das Gremium über Nebengebäude und Außenanlagen des neuen Altmühltaler-Logistikzentrums an der Heusteige sowie über Sanierung und Gestaltung der Stege im Kurpark.

Hilfe bei Konflikten

TREUCHTLINGEN – Für Donnerstag, 16. Februar, von 16 bis 18 Uhr bietet die Mediatorin Raily Gräfin von der Recke wieder eine kostenlose Mediations-Beratung im kleinen Sitzungssaal des Treuchtlinger Rathauses an. Mediation als Form der Konfliktbewältigung etabliert sich seit etwa 20 Jahren zusehends. Mittels eines unabhängigen Vermittlers will sie bei Auseinandersetzungen helfen. Weitere Informationen zur Sprechstunde gibt es unter Telefon 09141/8731567 oder 0160/96959076 sowie im Internet unter www.von-der-recke.eu.

Diskutieren mit der SPD

TREUCHTLINGEN – Die Treuchtlinger SPD lädt für den heutigen Mittwoch, 15. Februar, zu ihrem nächs­ten „kommunalpolitischen Stammtisch“ ein. Ab 19.30 Uhr diskutieren die Sozialdemokraten im Stadthallen-Restaurant mit interessierten Bürgern über alles, was die Gemüter in der Altmühlstadt bewegt.

Offener Treff im Babycafé

TREUCHTLINGEN – Am Montag, 20. Februar, gibt es wieder einen „offenen Treff“ im Treuchtlinger Babycafé. Eltern mit Kindern bis etwa zum ersten Geburtstag können sich dort in gemütlicher Runde austauschen, während die Babys den Spielbereich erkunden. Der Treff ist kostenlos und findet von 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen der Frühförderung Kinderhilfe in der Fischergasse statt. Anmeldungen nimmt Urda Vontz unter Telefon 09142/2430 entgegen.

Vereinsnachrichten:

Motorradclub Wettelsheim: Heute, 15.2., 20 Uhr, Treffen im Gasthaus „Zum Goldenen Lamm“.

Fördergemeinschaft Burg Treuchtlingen: Freitag, 17.2., 19.30 Uhr, Jahresversammlung, Wallmüllerstuben (OG).

VdK Treuchtlingen: Samstag, 18.2., 14 Uhr, Jahresversammlung im Restaurant „Mocambo“ (Freizeitheim).

pm - Treuchtlinger Kurier