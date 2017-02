Notizen aus Treuchtlingen

Basar und neuer Kontakt

TREUCHTLINGEN – Der Elternbeirat des Treuchtlinger Kindergartens „Am Burgstall“ veranstaltet am Samstag, 18. März, einen Basar „rund ums Kind“. Von 13 bis 15 Uhr gibt es im evangelischen Gemeindehaus Bücher, Spielzeug, Großteile und mehr. 15 Prozent des Erlöses gehen an den Elternbeirat. Informationen und Verkäufernummern sind unter Telefon 0173/7520269 oder E-Mail basar-treuchtlingen@web.de erhältlich. Anmeldeschluss ist der 12. März. Außerdem hat der Kindergarten „Am Burgstall“ wegen einer Umstellung der Telefonanlage seit dieser Woche neue Kontaktdaten. Die Tagesstätte ist ab sofort unter Telefon 09142/2727011, Fax 09142/2728590 oder E-Mail an kindergarten.am.burgstall@gmail.com erreichbar.

Heuschnupfen und Hormone

MARKT BEROLZHEIM – Was haben Heuschnupfen und Asthma mit den Hormonen zu tun? Das erklärt die Heilpraktikerin Petra-Elisabeth Schielke beim nächsten Treffen der Hormonselbsthilfe Altmühltal am Dienstag, 21. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr im Seminarraum der Feuerwehr, Moosgasse 1. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Vereinsnachrichten:

VdK Treuchtlingen: Heute, 18.2., 14 Uhr, Jahresversammlung im Restaurant „Mocambo“ (Freizeitheim).

Freiwillige Feuerwehr Dietfurt: Samstag, 4.3., 19 Uhr, Generalversammlung im Gasthaus „Zur Post“.

Dorfvereine Dietfurt: Samstag, 25.2., 19 Uhr, Kappenabend in der Dorfschule.

Dorfvereine Dietfurt: Sonntag, 26.2., 14 Uhr, Kinderfasching mit OCV-Garden in der Dorfschule.

