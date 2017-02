Notizen aus Treuchtlingen

Montag, 20. Februar 2017 - vor 1 Stunde

Symbolbild © TK



Hecken weg für Brückenbau

MÖHREN/GUNDELSHEIM – Diese Woche und bis spätestens 28. Februar werden bei Gundelsheim und Möhren die Hecken im Bereich der beiden Straßenbrücken über die Bahnlinie Treuchtlingen-Donauwörth gerodet. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Anlieger seien bereits informiert.

Walnuss als Mäuseschreck?

HEIDENHEIM – „Was die Alten noch wussten und die Jungen wieder interessiert“ ist Thema eines Vortrags am Mittwoch, 22. Februar, im Klos­ter Heidenheim. Warum zog man früher vor dem Holunder den Hut? Warum ist Hasel das beste Holz für Wünschelruten? Und was ist dran am Walnussblatt als Mäuseschreck? Die Anwendungsmöglichkeiten dieser und anderer Pflanzen in Haus und Hof beleuchtet der Gartenbauingenieur, Naturpädagoge und Autor Thomas Janschek aus Wolnzach ab 19.30 Uhr im Kapellensaal (Eintritt sechs Euro).

Vereinsnachrichten:

Briefmarken-Sammler-Verein Trlg.: Heute, 20.2., ab 19 Uhr Tauschabend im Waldgasthof Heumöderntal.

pm - Treuchtlinger Kurier