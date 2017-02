Notizen aus Treuchtlingen

Kuchen am Wochenmarkt

TREUCHTLINGEN – Am heutigen Freitag, 24. Februar, verkauft die Oberstufe der Senefelder-Schule auf dem Treuchtlinger Wochenmarkt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Start ist um 14 Uhr.

Winterliche Wanderung

TREUCHTLINGEN – Zu einer Probewanderung durchs winterliche Altmühltal von Pappenheim über Dietfurt nach Treuchtlingen lädt der Fränkische Albverein für Sonntag, 26. Februar, ein. Die Gehzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 10.40 Uhr am Pappenheimer Bahnhof oder bereits um 9.30 Uhr am Bahnhof in Schwabach. Wanderführer Ralf Bresa steigt in Treuchtlingen zu.

Vereinsnachrichten:

Gesangverein Schambach: Heute, 24.2., 19 Uhr, Stammtisch, Treffpunkt an der Brücke.

SV Möhren: Freitag, 10.3., 19 Uhr Jahresversammlung im Sportheim.

