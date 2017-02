Notizen aus Treuchtlingen

Konzertkarten ausverkauft

TREUCHTLINGEN – Alles weg: Ein echter „Renner“ ist dieses Jahr einmal mehr das beliebte Frühjahrskonzert der Treuchtlinger Stadt- und Jugendkapelle, das am Samstag, 18. März, in der Stadthalle über die Bühne geht. Schon am vergangenen Montagabend, dem ers­ten Vorverkaufstag, waren sämtliche Eintrittskarten ausverkauft.

Kindergottesdienst

TREUCHTLINGEN – Die katholische Pfarrgemeinde Treuchtlingen lädt für Sonntag, 5. März, um 10.15 Uhr zu einem Kindergottesdienst ins Treuchtlinger Pfarrheim ein. Dabei wird das wichtigste Gebet vorgestellt und erklärt.

„Schlaf, Kindlein, schlaf“

TREUCHTLINGEN – „Der gesunde Babyschlaf“ ist am Montag, 6. März, Thema im Babycafé der Frühförderung Kinderhilfe in der Treuchtlinger Fischergasse. Die erfahrene Kinder- und Familienkrankenschwester Julia Töpfer gibt interessierten Eltern von 9.30 bis 11 Uhr allerlei Informationen und Tipps dazu. Für die Kinder ist während des Vortrags ein Spielbereich eingerichtet. Anmeldungen zu der kostenlosen Veranstaltung nimmt Einrichtungsleiterin Urda Vontz unter Telefon 09142/2430 entgegen.

