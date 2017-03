Notizen aus Treuchtlingen

Interkultureller Stammtisch

TREUCHTLINGEN – Der Verein „So fremd? So nah?“ lädt für den morgigen Freitag, 3. März, zu einem interkulturellen Stammtisch für Menschen jedes Alters und jeder Nationalität ein, die Interesse an der Begegnung mit anderen Kulturen haben. Beginn ist um 19 Uhr in der Pizzeria „La Piccola“ in Treuchtlingen. In lockerer Atmosphäre werden dabei Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht. Ansprechpartnerin ist Sofia Sanchez,Telefon 09142/2010474.

Musikalischer Gottesdienst

SCHAMBACH – Die Kirchengemeinde Schambach lädt für Sonntag, 5. März, 10 Uhr, zu einem musikalischen Gottesdienst in die Willibaldskirche ein. Das Motto der Stunde ist „Herr, unser Gott, wir loben Dich – Gott wir danken dir“. Posaunen und Orgel gestalten den Gottesdienst mit.

