Notizen aus Treuchtlingen

„Blühende Landschaften“

TREUCHTLINGEN – Johann Bauch, Umweltpädagoge und Lehrbeauftragter der Universität Eichstätt, will im Treuchtlinger Forum Lebensstil am morgigen Dienstag mit einem Vortrag auf wichtige Grundlagen für ein gesundes und ökologisch wertvolles Miteinander aufmerksam machen. Er referiert zum Thema „Blühende Landschaften – Lebensgrundlage für Bienen, Schmetterlinge und Menschen“. Blühende Lebensräume sind durch den Einsatz von Chemie und Technik bedroht. Dabei sind sie nicht nur für die Wildtiere, sondern auch für uns Menschen von großer Bedeutung. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr in den Räumen der Hochschule für angewandtes Management im IGM-Prophylaxecenter.

Serie startet „Fei scho“

TREUCHTLINGEN – Am nächs­ten Samstag, 11. März, startet in der Altmühlstadt die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Kulturschmankerl im Forsthaus“ in ein neues Jahr. Den Anfang macht die Gruppe „Fei Scho“. Einige Restkarten gibt es noch im Vorverkauf für 18,80 Euro in den Geschäftsstellen des Treuchtlinger Kuriers, des Weißenburger Tagblatts und des Altmühlboten. Abonnenten dieser Tageszeitungen erhalten ZAC-Rabatt auf den Eintrittspreis. Karten gibt es außerdem bei www.reservix.de.

„Geistige Heilung“

TREUCHTLINGEN – In den Wallmüller-Stuben findet am kommenden Sonntag, 12. März, um 15 Uhr ein Vortrag zur „Heilung auf natürlichem Weg“ statt. Es geht dabei um die „geistige Heilung“ durch die Lehre Bruno Grönings. Heilungserfolge werden vorgestellt. Gesund gewordene Personen berichten. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

Vereinsnachrichten:

Jahrgang 41/42: Morgen, 7.3., 14 Uhr, Treffen im Cafe am Rathaus.

