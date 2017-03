Notizen aus Treuchtlingen

Mittwoch, 8. März 2017 - vor 3 Minuten

Endspurt im Dorfwettbewerb

TREUCHTLINGEN – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Weißenburg-Gunzenhausen trifft sich am kommenden Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr in der Treuchtlinger Stadthalle zu seiner Jahresversammlung. Im Mittelpunkt des Abends stehen der Abschluss des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft – unser Dorf soll schöner werden“ sowie ein Fachvortrag über den „Garten in Zeiten des Klimawandels“. Außerdem blickt Kreisvorsitzender Gerhard Durst auf die Ereignisse des vergangenen Jahrs zurück und stellt das neue Jahresprogramm vor. Berichte des Kassiers und aus der Vereinsjugend vervollständigen das Programm.

Helfen in der Nachbarschaft

TREUCHTLINGEN – Am kommenden Mittwoch, 15. März, um 17 Uhr findet im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus die Auftaktveranstaltung für die Nachbarschaftshilfe in Treuchtlingen statt (wir berichteten). Dazu laden die drei Seniorenberaterinnen Helga Bamberger, Maria Schiavone, Hildegard Zimmer und Veronika Löffler ein. Sie suchen auch noch weitere Mitstreiter. Über den rechtlichen Rahmen referiert Rechtsanwältin Karin Larsen-Lion.

Kraft und Ausdauer fördern

TREUCHTLINGEN – Das Gesundheitszentrum „Altmühlvital“ in der Treuchtlinger Altmühltherme bietet ab Mittwoch, 15. März, ein neues Programm „Cardio Core“ an. Der Kurs wendet sich an alle, die Kraft und Ausdauer fördern sowie Koordination und Belastung trainieren wollen. Er findet immer mittwochs um 20 Uhr im ehemaligen RAD-Lager in der Josef-Lidl-Straße statt. Anmeldung und Informationen unter Telefon 09142/96030.

Basar rund ums Kind

TREUCHTLINGEN – Der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens „Am Burgstall“ richtet am Samstag, 18. März, einen Basar für Bücher, Spielzeug und Großteile rund ums Kind aus. Er findet von 13 bis 15 Uhr im Gemeindehaus in der Treuchtlinger Ringstraße statt. Es wir gebeten, keine Taschen, Rucksäcke oder Körbe mitzubringen, Einkaufstüten werden kos­tenlos gestellt. Verkäufer können sich bis Sonntag, 12. März, anmelden, und zwar per E-Mail an basar-treuchtlingen@web.de oder telefonisch unter der Nummer 0173/7520269. Dort erfahren sie auch die Verkaufsregeln.

Vereinsnachrichten:

Briefmarken-Sammler-Verein Trlg.: Heute, 8.3., ab 19 Uhr, Tauschabend im Waldgasthof Heumöderntal.

Jahrgang 36/37: Morgen, 9.3., 14.30 Uhr, Klassentreffen in den Wallmüllerstuben.

DAV Treuchtlingen: Morgen, 9.3., 19.30 Uhr, Bergsteigerabend in den Wallmüllerstuben.

VfL-Senioren: Mittwoch, 15.3., 15 Uhr, Treffen im Gasthaus „Goldenes Lamm“ in Wettelsheim.

Tennisclub Schambach: Mittwoch, 15.3., 19 Uhr, Jahreshauptversammlung in Breits Brotzeitstuben.

pm - Treuchtlinger Kurier