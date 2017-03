Notizen aus Treuchtlingen

Christsein in Afrika

HEIDENHEIM – Eine interkulturelle Begegnung der besonderen Art gibt es am Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr im Kloster Heidenheim. In der Reihe „Weltreligionen im Gespräch“ geht es diesmal um Gegenwart und Zukunft des Chris­tentums in verschiedenen Erdteilen. Zu Gast ist Pfarrerin Dr. Margaret Obaga aus Kenia vom Zentrum Mission EineWelt in Neuendettelsau. Im Anschluss lädt der Zweckverband des Klosters zum Gespräch und zu Kostproben aus der kenianischen Küche ein. Der Eintritt ist frei (Spenden willkommen).

Ein- und Ausgrenzung

TREUCHTLINGEN – Unter dem Titel „Spring über deinen Schatten“ geht es beim nächsten „Gottesdienst in anderer Form“ um Eingrenzung und Ausgrenzung von Menschen. Dazu lädt die evangelische Gemeinde Treuchtlingen für Sonntag, 12. März, in die Markuskirche am Patrich ein. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Ansprache hält Diakon Dieter Frembs, der die Andacht zusammen mit Sven Bergdolt auch musikalisch gestaltet. Gelegenheit zum Gedankenaustausch bei Gebäck und Getränken bietet danach der „Kirchenplausch“.

Wirtschaften fürs Wohl aller

WEMDING – Die Infostelle Nordbayern des Solarenergie-Fördervereins lädt für den morgigen Freitag, 10. März, zu einem Vortrag samt Diskussion zum Thema „Gemeinwohl-Ökonomie“ ein. Ab 19.30 Uhr geht es im Gasthaus „Zur Wallfahrt“ in Wemding um wachsende Ungerechtigkeit und alternative Wirtschaftsmodelle unter dem Aspekt globaler Verantwortung. Eines davon ist die „Gemeinwohl-Ökonomie“, die nicht auf Konkurrenz und Gewinnmaximierung setzt, sondern auf humane und kooperative Werte nach den Prinzipien der christlichen Sozial- und Gesellschaftslehre. Der Eintritt zu dem Vortrag von Regina Sörgel ist frei.

