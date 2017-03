Notizen aus Treuchtlingen

Volksmusik zur Fastenzeit

WEMDING – Am vierten Fastensonntag, 26. März, findet das diesjährige Passionssingen in der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding statt. Moderiert vom Treuchtlinger Volksmusik-Urgestein Werner Mödl musizieren die Bergsängerinnen, der Treuchtlinger Posaunenchor, der Bocksberger Viergesang und die Gruppe „Saitenklang“. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Gewerbeverein tagt

TREUCHTLINGEN – Über die Umgestaltung der Stadtmitte und das Breitbandangebot für Geschäftskunden informieren Bürgermeister Werner Baum und die Stadtwerke bei der Jahresversammlung des Treuchtlinger Gewerbevereins am Dienstag, 18. April, um 19 Uhr in den Wallmüllerstuben. Außerdem berichtet der Vorstand, und es gibt einen Ausblick auf das laufende Jahresprogramm.

Vereinsnachrichten:

SG Tell Wettelsheim: Samstag, 25.3., 17.30 Uhr, Schlachtschüssel.



Tennisclub Schambach: Freitag, 24.3., 14 Uhr, und Samstag, 25.3., 9 Uhr, wichtiger Arbeitseinsatz.

