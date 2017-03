Notizen aus Treuchtlingen

Homöopathie für Kinder

TREUCHTLINGEN – Am Montag, 3. April, besucht die Apothekerin Margret Bruns das Treuchtlinger Babycafé „MiniMaxiTreff“ und informiert über „Homöopathie für Kinder“. Sie bringt dabei allerlei Wissenswertes zu den Einsatzmöglichkeiten im Alltag mit. Für die Kinder steht ein Spielbereich bereit. Die Veranstaltung findet von 9.30 bis 11 Uhr in den Räumen der Frühförderung Kinderhilfe in der Fischergasse statt und ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Urda Vontz unter Telefon 09142/2430 entgegen.

Übungen für Körper und Geist

TREUCHTLINGEN/ZIMMERN – 23 Übungen aus dem tibetischen „Lu Jong“ nach Tulku Lobsang vermittelt Christa Fallenbacher aus Zimmern in einem vierteiligen Kurs. Die einfachen Bewegungsfolgen, kombiniert mit rhythmischer Atmung, sollen die Gesundheit von Körper, Geist und Seele fördern sowie Kraft und Klarheit geben. Teil eins findet am Samstag, 1. April, von 9 bis 13.30 Uhr in Zimmern, Hausnummer 20, statt. Weiter geht es am selben Tag von 13 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag, 2. April, von 9 bis 13.30 und von 13 bis 17.30 Uhr.

Vereinsnachrichten:

Gesangverein 1837 Treuchtlingen: Heute, 31.3., 19.30 Uhr, Jahresversammlung, Proberaum, H.-Aurnhammer-Str.

SG Germania Wettelsheim: Morgen, 1.4., Plattenparty, Einlass: 20 Uhr.

Verein für freiwillige Krankenpflege: Do., 6.4., 19 Uhr, Generalversammlung, Cafetria Gesundheitszentrum.

