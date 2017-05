Notizen aus Treuchtlingen

Dienstag, 2. Mai 2017 - vor 0 Minuten

Symbolbild © TK



Gottesdienst mit Volksmusik

TREUCHTLINGEN – Am Mittwoch, 3. Mai, eröffnet die Möckenloher Stubenmusik die diesjährige Reihe „Besondere Maiandacht“ in der Treuchtlinger Lambertuskirche. Beginn ist um 19 Uhr. Fünf volksmusikalisch gestaltete Andachten zu Ehren der Gottesmutter bieten in diesem Monat volksfromme Lieder und Weisen. Die Möckenloher Stubenmusik ist auch am Sonntag, 7. Mai, beim Festgottesdienst zur Jubelkommunion in der Marienkirche um 10.15 Uhr zu hören, zusammen mit den Kaldorfer Sängern unter Leitung von Konrad Kögler.

Wallfahrt nach Raitenbuch

TREUCHTLINGEN – Die katholische Pfarrgemeinde Treuchtlingen lädt für Samstag, 6. Mai, zur Wallfahrt nach Raitenbuch ein. Der Wallfahrergottesdienst in der Blasiuskirche beginnt um 11 Uhr. Die Fußwallfahrer aus Treuchtlingen und Umgebung treffen sich um 5.30 Uhr in Schambach bei der Willibaldkirche. Um 7.45 Uhr haben am Gasthaus „Laubenthal“ weitere Pilger die Möglichkeit, sich der Gruppe für die restlichen zehn Kilometer anzuschließen. Ab 12 Uhr gibt es ein Mittagessen im Gasthaus „Krone“, bevor die Wallfahrer ihre selbstorganisierte Rückfahrt antreten.

Schamberger ausverkauft

TREUCHTLINGEN – Die Lesung von Klaus Schamberger am Freitag, 5. Mai, im Kulturzentrum Forsthaus ist restlos ausverkauft.

Kutschfahrt zum Karlsgraben

TREUCHTLINGEN – Eine Kutschfahrt rund um den Karlsgraben bietet Helmut Krauß am Freitag, 5. Mai, an. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Treuchtlingen. Die Fahrt geht entlang der Altmühl zum Karlsgraben. Weiter geht es über Graben, Bubenheim nach Wettelsheim wo dann eine Rast am „Wettelsheimer Keller“ stattfindet. Eine verbindliche Anmeldung im Informationszentrum Treuchtlingen unter Telefon 09142/960060 ist bis 3. Mai notwendig. Bei Dauerregen fällt die Tour aus.

pm