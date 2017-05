Notizen aus Treuchtlingen

Donnerstag/Freitag, 25./26. Mai 2017 - vor 44 Minuten

Gottesdienst an Himmelfahrt

TREUCHTLINGEN – Für den Donnerstag, 25. Mai, laden die beiden christlichen Kirchengemeinden Treuchtlingens zum mittlerweile sechsten Mal zu einem gemeinsamen, ökumenischen Himmelfahrts-Gottesdienst ein. Er beginnt um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Ringstraße. Nach dem Gottesdienst gibt es für alle Besucher zum Ausklang Kaffee und Kuchen.

Albverein wandert

TREUCHTLINGEN – An alle Wanderfreunde, die sich gern mit Gleichgesinnten in der Natur bewegen, richtet sich die Einladung des Fränkischen Albvereins zu einer Probewanderung, die am Samstag, 27. Mai, ins Heumödern- und ins Möhrenbachtal führt. Die Strecke ist etwa 16 Kilometer lang und das Gelände eher leicht. Gewandert wird bei jedem Wetter, die Einkehr bezahlen die Teilnehmer selbst. Treffpunkt ist um 10.29 Uhr am Treuchtlinger Bahnhof. Als Wanderführer fungiert Ralf Bresa.

Übungen für Körper und Geist

TREUCHTLINGEN/ZIMMERN – 23 Übungen aus dem tibetischen „Lu Jong“ nach Tulku Lobsang vermittelt Christa Fallenbacher aus Zimmern in einem mehrteiligen Kurs. Die einfachen Bewegungsfolgen, kombiniert mit rhythmischer Atmung, sollen die Gesundheit von Körper, Geist und Seele fördern sowie Kraft und Klarheit geben. Teil eins findet am Samstag, 27. Mai, von 11 bis 15.30 Uhr in Zimmern, Hausnummer 20, statt. Weiter geht es am Wochenende, 17./18. Juni von 9 bis 17.30 sowie 11.30 bis 20 Uhr. Es wird eine Kursgebühr erhoben. Mitzubringen sind leichte Kleidung, rutschfeste Socken, eine Übungsmatte, Schreibsachen und eine kleine Stärkung.

Gottesdienst im Freien

OBERHEUMÖDERN – Die Kirchengemeinde Wettelsheim lädt für den Donnerstag, 25. Mai, zu ihrem traditionellen Himmelfahrts-Gottesdienst im Freien nach Oberheumödern ein. Beginn ist um 10.30 Uhr im Garten der Familie Löffler am Ortsrand Richtung Unterheumödern. Im Anschluss an die Andacht werden die Besucher vor Ort bewirtet.

Vereinsnachrichten:

Modellbahn-Stammtisch: Morgen, 26.5., 19 Uhr, Gasthof „Zur Sonne“ in Wachstein (mit Testplatte für Züge).

Waldlust Wettelsheim: So., 28.5., Wanderung um die Wülzburg und Führung, Start: 12.30 Uhr, Marktstraße.

66. Modellbahn-Stammtisch: Morgen, 26.5., 19 Uhr, GH Gründsteudel, Meinheim (analog/digital Fahrbetrieb).

SG Tell Wettelsheim: So., 28.5., Festzug in Suffersheim, Abfahrt: 12.30 Uhr am Vereinsheim.

