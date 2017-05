Notizen aus Treuchtlingen

Mit dem Bus zum Kirchentag

AUERNHEIM – Die Kirchengemeinden Auernheim, Windischhausen, Polsingen, Ursheim und Trendel fahren am Pfingstmontag, 5. Juni, gemeinsam zum Bayerischen Kirchentag auf den Hesselberg. Start ist um 7.55 Uhr an der Kirche in Windischhausen, um 8 Uhr an der Kirche in Degersheim, um 8.05 Uhr an der Raiffeisenbank in Auernheim, um 8.15 Uhr an der Kirche in Polsingen, um 8.20 Uhr an der Kirche in Ursheim und um 8.25 Uhr am Autohaus Mößner in Hechlingen. Um 15.30 Uhr geht die Fahrt weiter zur Brotzeit nach Fürnheim. Die Rückkunft ist für etwa 19 Uhr geplant. Die Busfahrt ist kostenlos, es wird aber vorab um Platzreservierung gebeten (Telefon 09142/8874).

Gartenfest am Espan

TREUCHTLINGEN – Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, feiert der Treuchtlinger Kleingartenverein sein diesjähriges Gartenfest. Los geht es auf dem Grillplatz am Espan an beiden Tagen um 10 Uhr. Es gibt Gegrilltes, Bier vom Fass, weitere kühle Getränke sowie Kaffee und Kuchen.

Vereinsnachrichten:

SG Germania Wettelsheim: Sonntag, 28.5., Festzug in Suffersheim, Treffpunkt: 12.15 Uhr am Schützenhaus.

Waldlust Schambach: Sonntag, 28.5., 13 Uhr Treffen in Suffersheim beim Umzug.

